Nick Mangold, ex centro de Jets, fallece a los 41 años por problemas renales

El ex centro de los Jets, Nick Mangold, quien jugó en el equipo neoyorquino de 2006 a 2016, había hecho un llamado público solo 12 días antes de morir en busca urgente de un donante de riñón. ( FUENTE EXTERNA )

Nick Mangold, ex centro y leyenda de los New York Jets que se ganó el cariño de la afición por y compañeros de equipo con su actitud humilde y cercana, falleció a los 41 años debido a complicaciones derivadas de una enfermedad renal, anunció el equipo. La muerte de Mangold se produjo 12 días después de que hiciera un llamamiento público para un trasplante de riñón.

El 14 de octubre, Mangold anunció que le habían diagnosticado en 2006 un raro trastorno genético y que estaba recibiendo diálisis renal. Dirigió su mensaje a las comunidades de los Jets y de la Universidad de Ohio State, pidiendo un riñón porque nadie en su familia compartía su tipo de sangre O. "Este no es un mensaje fácil de compartir, pero quiero ser sincero sobre lo que me ha estado pasando conmigo y con mi salud", dijo Mangold en ese momento.

"Nick era más que un centro legendario", dijo el propietario de los Jets, Woody Johnson, en un comunicado. "Fue el alma de nuestra línea ofensiva durante una década y un compañero de equipo muy querido cuyo liderazgo y fortaleza definieron una era del fútbol americano de los Jets. Fuera del campo, el ingenio, la calidez y la lealtad inquebrantable de Nick lo convirtieron en un miembro muy apreciado de nuestra gran familia de los Jets".

Mangold se encuentra entre los 52 candidatos de la era moderna que actualmente están siendo considerados para su ingreso en el Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional.

Tras una destacada carrera universitaria en Ohio State, Nick Mangold fue seleccionado en la primera ronda del draft de 2006. Ese año, los Jets también seleccionaron al tackle izquierdo D'Brickashaw Ferguson en la primera ronda.

Conocidos como "Nick & Brick", se convirtieron en los líderes de una línea ofensiva que allanó el camino para las apariciones en los playoffs en 2006, 2009 y 2010, el último viaje de la franquicia a la postemporada, bajo la dirección del entrenador Rex Ryan.

"Es terrible. Un joven tan maravilloso. Tuve el placer de entrenarlo durante los seis años que fui entrenador de los Jets", dijo Ryan, ahora analista de ESPN, el domingo, con la voz quebrada por la emoción. "Recuerdo que era obvio que me iban a despedir, en mi último partido, Nick Mangold estaba lesionado, muy lesionado, y se me acercó y me dijo: 'Voy a jugar este partido'. Y entró y jugó por mí. Eso es lo que recuerdo de este chico. Era increíble y demasiado joven. Me siento muy mal por su esposa y su familia".

Sus puntos fuertes

Conocido por su fortaleza y su enfoque intelectual, Nick Mangold se convirtió en uno de los centros más laureados de la NFL. Fue seleccionado para el Pro Bowl siete veces y fue nombrado dos veces al primer equipo All-Pro. En 2009, fue una influencia tranquilizadora para el mariscal de campo novato Mark Sanchez, quien superó sus problemas con las pérdidas de balón para ayudar a los Jets a llegar a la primera de dos apariciones consecutivas en el Campeonato de la AFC.

Nick Mangold fue incluido en el Salón de la Fama de los Jets en 2022. El barbudo Nick Mangold, con su característica gorra de béisbol al revés, culminó su discurso en el estadio abriendo una lata de cerveza, para deleite del público. Rara vez se le veía en público sin su gorra de béisbol al revés.

Más que nada, Nick Mangold era conocido por su fortaleza. Jugó cinco años consecutivos antes de perderse su primer partido, y solo se perdió cuatro en sus primeras 10 temporadas. Se perdió ocho partidos por una lesión en el pie en 2016, su última temporada en la NFL.

"Nick era un gran hombre en todos los aspectos ... un compañero de equipo excepcional y un gran amigo ... estoy desconsolado por su familia", dijo el ex mariscal de campo de los Jets, Ryan Fitzpatrick, a ESPN el domingo.

Su carrera post NFL

Tras ser liberado por los Jets, Nick Mangold despertó el interés de los Baltimore Ravens, pero decidió retirarse después de 11 temporadas con los Jets. Fue titular en 164 de 176 partidos. Mangold, que vivía en Nueva Jersey, se convirtió en entrenador asistente de fútbol americano en la Delbarton School en Morristown.

"Tienes la oportunidad de formar a jóvenes y enseñarles el juego de fútbol americano, pero también de enseñarles un poco sobre la vida", dijo Nick Mangold al New York Post en 2024. A Mangold le sobreviven su esposa, Jennifer, y sus cuatro hijos: Matthew, Eloise, Thomas y Charlotte.