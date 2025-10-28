Efectos de la tormenta Melissa detuvieron el deporte en República Dominicana

La Lidom suspendió el partido entre Toros del Este y Tigres del Licey la noche del este lunes 27 de octubre de 2025, debido a los efectos de la tormenta Melissa. ( FUENTE EXTERNA )

La tormenta tropical Melissa (huracán desde el domingo) ha sido más fuerte, más veloz y más efectiva con sus golpes al punto que ha detenido el deporte dominicano en sus diferentes escenarios.

La semana pasada, al menos desde el miércoles, el deporte de alto rendimiento se ha visto frenado por los efectos de Melissa, que también ha sido más efectiva que los lanzadores y bateadores en el béisbol dominicano.

Con el suspendido en el Estadio Quisqueya Juan Marichal entre Toros y Tigres del Licey suman 18 los partidos pendientes por jugar, todos afectados por la insuperable Melissa.

Los atletas olímpicos también han sufrido una forzosa e impensable parada.

"El miércoles salí de una actividad del Comité Olímpico Dominicano y vine a salir hoy lunes (ayer) a la calle", dijo la taekwondoísta Katherine Rodríguez. "Hacía algunas cosas en la casa, pero no tuvimos entrenamientos fuerte por la lluvia y las inundaciones".

El atleta de tiro al plato, Nicolás Yunes, ya retirado, pero con la costumbre de tirar los sábados, también se mantuvo al margen, al igual que los activos. "Cuando llueve es imposible porque uno anda con hierro en las manos y es peligroso por los rayos", explicó.

El balonmano (Parque del Este) igual sufrió sus percances. El retraso fue "total", explica Miguel Rivera, presidente de la Federación Dominicana de ese deporte. "Aunque nuestros atletas realizaban trabajos desde sus casas enviados por los entrenadores, y debían enviar los videos como evidencia, no se pudo hacer nada en cancha", explicó.

"En cuanto a los trabajos de la Federación, apenas avanzamos algo el jueves y realizamos una sesión el sábado vía Zoom", dijo.

El director de selecciones nacionales, Cristóbal Marte, dijo que las distintas categorías del voleibol debieron de paralizar sus entrenamientos, en especial desde que el presidente de la República, Luis Abinader, pidió detener las actividades para el miércoles, excepto las más necesarias. "Las selecciones pararon de entrenarse desde que el presidente pidió detener las actividades".

Aumi Guerra, de boliche, continuó con su agenda, de manera particular por encontrarse en el Torneo Internacional de Boliche La Raza 2025, que cada año se disputa en Costa Rica, así que "no experimenté ese fenómeno tan fuerte", explicó Guerra a Diario Libre, desde Costa Rica.

El mal momento, en tanto, coincidió con el envío de los atletas de pesas a Jarabacoa donde se entrenarán para el campeonato Centroamericano y del Caribe de de ese deporte, que se celebrará en diciembre en el país.