Kipruto y Obiri dan cátedra keniana al conquistar el maratón de Nueva York

Hellen Obiri, de Kenia, cruza la meta y se alza con el primer puesto en la categoría femenina profesional abierta del Maratón TCS de Nueva York 2025, celebrado en Central Park, Nueva York, Estados Unidos, el 2 de noviembre de 2025. ( EFE/EPA/SARAH YENESEL )

El keniano Benson Kipruto resistió un emocionante ataque final de su compatriota Alexander Mutiso para ganar el domingo el maratón de Nueva York, con el final más ajustado de la historia, mientras que la también keniana Hellen Obiri pulverizó el récord del circuito para ganar la carrera femenina.

Kipruto cruzó la meta en dos horas, ocho minutos y nueve segundos, y sumó así el título neoyorquino a sus anteriores victorias en grandes maratones como Boston, Chicago y Tokio.

Mutiso, ganador del maratón de Londres de 2024, llegó a la meta a tan solo 0,16 segundos de su compatriota tras un duelo apasionante en el último kilómetro.

Kipruto parecía tener la ventaja suficiente para liderar por varios metros cuando la línea de meta se vislumbraba en Central Park. Pero Mutiso aceleró el ritmo en un sprint final y cruzó la meta a escasos milímetros de Kipruto.

"El final fue durísimo, pero me animaba a mí mismo, diciéndome: '¡Vamos, tú puedes ganar, vamos!'", declaró Kipruto tras su victoria.

"Me esforcé al máximo para asegurarme la victoria."

El keniano Albert Korir, ganador en Nueva York 2021, fue tercero con un tiempo de 2:08:57.

El legendario keniano Eliud Kipchoge, en la que se espera sea su última participación en un maratón importante, finalizó 17º con un tiempo de 2:14:36.

Obiri impuso récord

En la carrera femenina, la keniana Obiri protagonizó un impresionante sprint final para alzarse con la victoria, y estableció un nuevo récord del circuito.

Ganadora en Nueva York 2023, la keniana se despegó de su compatriota Sharon Lokedi a falta de poco menos de un kilómetro para la meta, y cruzó la línea en 2:19:51.

El tiempo de Obiri pulverizó el récord del circuito de 2:22:31, de hace 22 años, establecido por la también keniana Margaret Okayo en 2003.

Lokedi, ganadora en Nueva York en 2022, finalizó segunda con un tiempo de 2:20:07, mientras que la ganadora del año pasado, Sheila Chepkirui, fue tercera con 2:20:24.

Las tres primeras clasificadas bajaron del antiguo récord del circuito de Okayo.

"¡Increíble! Fue una muy buena carrera para mí", declaró Obiri. "Había un grupo muy fuerte y me dije: 'Voy a dar lo mejor de mí'".

"Pensé que debía tener paciencia. Sabía que Sharon estaba allí y que ya había ganado el Maratón de Nueva York. Me pregunté: '¿Podré ser la primera en ganar aquí?'", añadió.

La estrella neerlandesa Sifan Hassan, vigente campeona olímpica de maratón, fue sexta con un tiempo de 2:24:43.