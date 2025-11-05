Rosalía Guzmán gana dos medallas de oro en el Concecabol juvenil de boliche

Rosalía Guzmán ganó dos medallas de oro en la competencia individual del Campeonato Concecabol y Festival Juvenil que se juega en Monterrey, México. ( FUENTE EXTERNA )

La atleta Rosalía Guzmán conquistó dos medallas de oro en la modalidad de sencillos sub-21, rama femenina, durante el Campeonato Centroamericano y del Caribe Juvenil y el Festival Juvenil de Boliche, que se celebran en Monterrey, México, hasta el 8 de noviembre del presente año.

La dominicana se alzó con la primera presea dorada al derribar 1,240 pines en seis juegos, para un promedio de 206 pines. La plata fue para la mexicana Ivana Villalobos que terminó con una media de 204.5 , mientras que el bronce correspondió a Alejandra Sandoval, de Costa Rica que finalizó con un promedio de 189.5.

Además, Guzmán obtuvo su segunda medalla de oro en el marco del Festival Juvenil, que se celebra de manera simultánea. En esta ocasión, Villalobos repitió con la plata y Sandoval se quedó nuevamente con el bronce.

La delegación

En la categoría sub 21 en la rama femenina el equipo lo conforman Guzman, Letizia Santos, Layla Dhawahra y Paula Morín y en masculino representan al país Roberto Morín, Ernesto Henríquez, Jean Aquino y Manuel Ortega.

El equipo dominicano está compuesto por el atleta Diego Campusano en la categoría sub 16 masculina.

El Campeonato Centroamericano y del Caribe Juvenil y festival juvenil, se están celebrando en la bolera Ilusion Bowl, de la ciudad de Monterrey, Mexico, hasta el sábado 8 del presente, con la participación de 92 atletas de Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panamá, Perú, República Dominicana, Venezuela, y los anfitriones México.