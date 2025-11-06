NFL rechaza petición de más de 100,000 personas que busca sustituir a Bad Bunny en Super Bowl 2026

Fotografía cedida por Billboard Latin Music donde aparece el cantante puertorriqueño Bad Bunny quien actuará como artista principal en el Super Bowl del próximo 7 de febrero en Santa Clara, California (Estados Unidos). ( EFE )

Una petición en Change.org superó las 100,000 firmas para solicitar que el cantante puertorriqueño Bad Bunny sea removido como artista principal del show de medio tiempo del Super Bowl LX, previsto para febrero de 2026 en Santa Clara, California. Así lo reportó Newsweek en una actualización publicada el lunes.

La campaña propone sustituirlo por el ícono de la música country George Strait, a quien catalogan como una figura "familiar, representativa de la tradición musical estadounidense" y más apropiada para una presentación dirigida a audiencias de todas las edades.

El argumento de los organizadores

Según Newsweek, la petición sostiene que el estilo y las presentaciones de Bad Bunny no encajan con lo que califican como "valores familiares" en el espectáculo más visto del año en Estados Unidos.

El texto afirma que "el show del medio tiempo debe unir al país, honrar la cultura estadounidense y mantenerse familiar", al tiempo que cuestiona el uso del español y las presentaciones con estética considerada por ellos como controversial.

El organizador, identificado como Kar Shell, dice que el Super Bowl es uno de los pocos eventos que reúne a familias de todas las edades frente a la televisión, y que debería mantenerse lejos de mensajes políticos. La petición también propone otros artistas country como alternativas, incluyendo Morgan Wallen, Luke Combs, Carrie Underwood, Kenny Chesney, Tim McGraw y Dolly Parton.

Contexto político y cultural

De acuerdo con Newsweek, el tema se ha convertido en un debate más amplio sobre representación, identidad cultural y el papel de grandes plataformas como la NFL en reflejar a audiencias diversas.

El medio recuerda que, en una entrevista con Newsmax, el presidente Donald Trump afirmó no conocer a Bad Bunny y calificó la elección como "ridícula".

Además, Turning Point USA —organización asociada a la derecha conservadora— anunció que realizará su propio "halftime show" como contraprogramación al espectáculo oficial del Super Bowl LX.

La respuesta de la NFL

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, dijo a Newsweek que no hay intención de retirar a Bad Bunny.

Goodell afirmó que la decisión fue "cuidadosamente pensada" y que siempre existe algún nivel de crítica cuando se selecciona a un artista para una audiencia de cientos de millones de espectadores.

Según la publicación, la liga defiende su elección como una manera de conectarse con un público global: "Es uno de los artistas más populares del mundo", recordó Goodell.