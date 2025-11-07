Cuando el amor por los perros se convierte en deporte: conoce la Federación Canina Dominicana

En el corazón de la Feria Ganadera funciona una institución que promueve el amor, el deporte y la educación en torno a los perros: la Federación Canina Dominicana (FCD).

Su presidente, Daneris Báez, explica que esta organización, avalada por el Estado y sin fines de lucro, lleva años trabajando por el desarrollo del deporte canino y la crianza responsable en el país.

"Nosotros hacemos deporte canino de conformación, belleza, obediencia y experiencia. También registramos los perros de raza y las mascotas en general. No importa si son de raza o no: todos reciben su certificado de propiedad y un microchip que permite localizarlos si se pierden", explicó Báez.

La FCD agrupa actualmente diferentes clubes que conforman su consejo directivo como el Club Husky Siberiano, la Asociación de Criadores de Ovejero Alemán, el Club de Rottweiler, entre otros.

"Cada club organiza eventos de belleza, charlas educativas y actividades familiares donde se promueve el bienestar animal y la tenencia responsable", detalló Báez.

Una institución sin apoyo

Aunque la Federación está registrada y reconocida oficialmente, Báez señala que no recibe ayuda económica del Gobierno ni del patronato que administra los terrenos de la Feria Ganadera.

"Vivimos de lo que gestionamos: los registros de mascotas, las actividades y los eventos de conformación. De ahí sale el dinero para pagar al personal, la luz, el agua, la basura y los aportes al patronato", comentó.

A pesar de esas limitaciones, el trabajo de la FCD tiene un impacto notable, especialmente en la educación y la integración familiar.

Gran Copa Internacional 2025

El evento más importante del año será la Gran Copa Internacional 2025, una competencia de cuatro días que reunirá manejadores y ejemplares de diferentes países.

El evento contará con la presencia de jueces internacionales invitados desde Perú, Costa Rica, Honduras, San Marino y los Estados Unidos, quienes tendrán la tarea de evaluar a los ejemplares participantes en cada categoría y elegir el gran ganador de este circuito canino.