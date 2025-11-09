Japón impulsa los sueños de la gimnasia dominicana

Edwin Rodríguez, presidente de Fedogim, y Hayakawa Osamu, embajador del Japón en República Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

El pasado 6 de noviembre, la Federación Dominicana de Gimnasia (FEDOGIM) recibió un valioso regalo desde el otro lado del mundo: nuevos equipos donados por la Asociación Japonesa de Gimnasia.

La ceremonia, celebrada con entusiasmo, fue parte de la iniciativa "Sport for Tomorrow", un programa del Gobierno del Japón que busca fomentar la cooperación y el intercambio internacional a través del deporte.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/09/cbd49f44-0f25-4b05-977f-06a5722ec979-838af22e.jpg Orquídea Domínguez, Belkis Gallardo, Edwin Rodríguez, Hayakawa Osamu, Ito Hikaru y José Gabriel Valerio de León. (FUENTE EXTERNA)

La donación incluye un suelo de gimnasia, colchonetas de aterrizaje y otros implementos esenciales para el entrenamiento, fortaleciendo las condiciones de práctica de los atletas locales.

Un apoyo constante

No es la primera vez que Japón extiende su apoyo: en 2022 ya había realizado una entrega similar, que dio un gran impulso a la disciplina en el país.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/09/b63492e8-abbb-4afb-ba97-168776166c45-ff5c8387.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/09/af738a3c-5352-419a-b714-bd5792c3613c-02cde22b.jpg

Durante el acto, el embajador Hayakawa destacó cómo esta colaboración refuerza los lazos entre Japón y República Dominicana, y contribuye al desarrollo de nuevos talentos.

Un claro ejemplo es Audrys Nin Reyes, quien entrenó con los equipos donados en 2022 y logró una hazaña histórica al convertirse en el primer gimnasta masculino dominicano en competir en unos Juegos Olímpicos, durante París 2024.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/09/2dd23441-98ad-4453-b17e-aaf339396c4d-b75f6063.jpg

El evento cerró con una vibrante demostración de los atletas dominicanos, que mostraron con orgullo su destreza sobre los equipos recién llegados.

Un gesto simbólico de gratitud y esperanza: la gimnasia dominicana sigue creciendo, y Japón continúa siendo un aliado clave en ese salto hacia el futuro.





