Inefi y la Armada fortalecen la educación física en la juventud dominicana

Inefi y la Armada de República Dominicana entregan útiles deportivos en el Liceo Pilar Constanzo. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Nacional de Educación Física (Inefi) y la Armada de la República Dominicana hicieron entrega de utilerías deportivas, así como el remozamiento de canchas de tres centros educativos de este municipio.

Los centros beneficiados fueron los politécnicos Pilar Constanzo, María de la Altagracia y José María Veláz Fe y Alegría, del sector Villa Duarte.

El acto estuvo encabezado por Alberto Rodríguez Mella, director ejecutivo del INEFI; el Contra Almirante Wilson Heredia Santos, director de deportes de la Armada de la República Dominicana, y Sor Ana Lucia Placencia, directora del politécnico Pilar Constanzo.

"Estás utilerías que traemos son para ustedes. Nosotros no estamos comprometidos a entregar utilerías, nosotros estamos obligados a hacerlo y esa es una de las misiones de Inefi para las escuelas, colegios y clubes del país", dijo Rodríguez Mella.

"Esta es una institución que fue creada mediante una ley en 1998 y cuyos objetivos están las de capacitar a los maestros en la educación física, entrega de utilerías, así como la rehabilitación, remozamiento y construcción de instalaciones deportivas en centros educativos públicos y privados de la República Dominicana", agregó Rodríguez.

Más aportes

En la actividad se anunció que ambas instituciones donarán aires acondicionados para el salón de actividades del Politécnico Pilar Constanzo.

De su lado, Sor Placencia agradeció el gesto de llevar estas utilerías a los politécnicos del sector ya que irá en beneficio de los cientos de estudiantes que allí convergen.

"Nos sentimos honrados de que hayan elegido este centro para la entrega de estas utilerías y a la vez hacernos parte de ese compromiso para nosotros seguir poniendo en alto está actividad que quedará en el recuerdo de todos", sostuvo.

Expresó que con la entrega de estas utilerías y el remozamiento de la cancha, los estudiantes podrán tener sus mentes en cuerpo sano y así continuar elevando sus valores en los niveles académico, espiritual y deportivo.