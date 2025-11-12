Ministro Kelvin Cruz inicia construcción de 11 techados multiusos en SDE con inversión de 300 millón

El ministro de Deportes, Kelvin Cruz (centro), en uno de los actos que simbolizaron el comienzo de las obras. ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, inició este miércoles los trabajos para la construcción y remozamiento de techados en 11 clubes del municipio Santo Domingo Este, con una inversión total superior a los 300 millones de pesos.

La masiva mejora de la infraestructura deportiva del municipio más poblado del país se enmarca dentro del programa que ejecuta el Ministerio de Deportes con el apoyo del presidente Luis Abinader.

Cruz encabezó tres actos en diferentes circunscripciones para dar los primeros picazos que simbolizan la puesta en marcha de estos 11 trabajos en beneficio de igual número de sectores.

"Este municipio llevaba mucho tiempo esperando ser escuchado, pero hoy, gracias al presidente Luis Abinader, un hombre del deporte que atiende los llamados, se han dispuesto más de 800 millones de pesos para construir techados multiusos en todo el Gran Santo Domingo. De estos, 300 millones serán invertidos en Santo Domingo Este, con la meta de construir 11 techados multiusos que beneficiarán a miles de jóvenes.

Esto representa un nuevo comienzo para el deporte en esta parte de la ciudad. Como Ministerio de Deportes, seguiremos creciendo y aportando al desarrollo de los jóvenes en el deporte", aseguró Cruz.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/12/kelvincruz-2-80c2dace.jpeg Ministro Kelvin Cruz da primer picazo para iniciar la construcción del multiusos de Manganagua, otra de las obras iniciadas recientemente. (FUENTE EXTERNA.)

El primer acto se realizó en el Club Deportivo y Cultural Los Frailes, del sector homónimo, donde se iniciaron los trabajos de este recinto y del Club Eugenio María de Hostos, de Hainamosa; ambos correspondientes a la Circunscripción 3.

Otros escenarios

Luego, el Club Deportivo y Cultural María Trinidad Sánchez (Matrisa) del sector Los Tres Brazos fue escenario de los primeros picazos del citado centro deportivo y del Club Lucerna, de la Circunscripción 2.

La jornada cerró con broche de oro al realizarse un acto para siete primeros picazos de la Circunscripción 1.

El escenario fue el Club Social y Cultural Italia, del sector homónimo. Los otros clubes beneficiados son: Cancino II, El Pensador (San Souci), Pueblo Nuevo (Villa Duarte), Los Coquitos, Juan Carlos Ramos (Villa Duarte) y La Francia Nueva (Mameyes).

El ministro Cruz estuvo acompañado por el alcalde de Santo Domingo Este, Dío Astacio, quien agregó que "es la tarde de promesas realizadas. Como políticos, prometimos estos techados deportivos, y gracias al ministro de Deportes Kelvin Cruz y su equipo de trabajo, hoy iniciamos con este primer picazo y la construcción de once nuevos techados en Santo Domingo Este.

Gracias también al presidente Luis Abinader por estar siempre del lado del crecimiento del deporte y de las obras que benefician a los jóvenes."

En las actividades también estuvieron dirigentes deportivos de las instalaciones a ser remozadas, el diputado Bolívar Valera; el presidente del PRM en SDE, Adam Peguero; el presidente de COD, Garibaldy Bautista, entre otras personalidades.

En la gestión de Kelvin Cruz en Miderec se han entregado 29 obras en diferentes puntos de la geografía nacional.