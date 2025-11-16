Once nuevos inmortales son exaltados al Pabellón de la Fama

Vista del acto celebrado ayer en la sede de la institución. ( FUENTE EXTERNA. )

Los peloteros José Reyes, Edwin Encarnación, José Offerman, el boxeador Joan Guzmán, el judoca Juan Carlos Jacinto, Rubel Salomón en karate y Luis Benítez en taekwondo, ya son parte de la eternidad al ser investidos como inmortales por el Pabellón de la Fama.

También ingresaron: Francia Jackson, una de las mejores acomodadoras del voleibol mundial de su generación; Wilfredo Almonte en atletismo; Charlie Villanueva en baloncesto y los promotores del tenis y el voleibol, el jugador y dirigente Gonzalo Mejía; y Beato Miguel Cruz (Miguelo-fallecido), entrenador con logros en torneos nacionales e internacionales.

El acto celebrado en el auditorio principal de la institución con sede en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, recibió a los exaltados que fueron reconocidos con la inmortalidad por sus trayectorias deportivas y ejemplar comportamiento ciudadano.

Dionisio Guzmán, presidente del Comité Permanente del Pabellón de la Fama, ponderó las virtudes de los inmortales y cómo enaltecieron a la nación, especialmente en escenarios internacionales.

Hablan los exaltados

"Aquí está su logro, en el pabellón de la Fama.", dijo José Reyes dedicándole esas palabras a los que le acompañaban desde Palmar Arriba en autobús a las 6 AM en sus días de prospecto para convertirse en pelotero profesional.

Mientras que Francia Jackson, acomodadora del primer equipo de las Reinas del Caribe (2003) que ganó un oro panamericano, expresó a través de un audio su profundo agradecimiento por la distinción a sus" años de sacrificio, dedicación, esfuerzo y amor por este deporte".

De su lado José Offerman, leyenda de los Tigres del Licey tanto como jugador como entrenador, dijo que la distinción es un honor que llevaré "en lo más profundo de mi corazón". y dedicó gran parte de su discurso a reconocer a quienes lo sustentaron a él y a su familia, destacando una carrera libre de las lesiones.

Charlie Villanueva, quien alcanzó a desarrollar una carrera de 11 años en la NBA, se dirigió a los que lo apoyaron diciendo: "Gracias por ser mi equipo. Esto va a ustedes también", con un mensaje a su madre y a sus hijos e hijas.