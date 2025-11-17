Lo que comenzó como un pasatiempo familiar terminó convirtiéndose en una hazaña histórica. Melina Díaz, amante de los videojuegos retro y única mujer en competir en la final nacional de Red Bull Tetris, se coronó campeona y representará a la República Dominicana en el mundial del videojuego que se celebrará en Dubái en diciembre.

La noche del lunes 6 de octubre, Santo Domingo fue escenario de una de las competencias de deportes electrónicos (esports) más vibrantes del año. En el Frikix Café, decenas de jugadores y fanáticos se reunieron para presenciar la final nacional de Red Bull Tetris, un evento que reunió estrategia, reflejos y emoción al más alto nivel.

Después de una clasificatoria de tres meses, los jugadores Garibaldy, Melina, Luiman y Jhonny avanzaron a las rondas finales. La gran final enfrentó a Melina Díaz y Jhonny, donde la gamer dominicana logró una victoria cerrada con 296,650 puntos frente a los 296,061 de su oponente.

"Estoy muy feliz por haber ganado este campeonato nacional. Luché mucho para llegar aquí", expresó Melina tras recibir el título, rodeada de aplausos y del orgullo de la comunidad gamer local.

Una pasión que nació en casa

Desde los cinco años, Melina encontró en el Tetris algo más que un entretenimiento. "Siempre ha sido parte de mi vida. Veía a mi mamá jugar y me gustaba porque me ayudaba a mantener la calma. A veces lo uso como una forma de concentrarme y relajarme", contó en entrevista con este medio.

Aunque disfruta de otros clásicos de Nintendo y Super Nintendo, el Tetris ha sido su constante. "He dejado otros juegos por falta de tiempo o trabajo, pero siempre termino volviendo al Tetris. Es parte de mi rutina", dijo entre risas.

Cuando se enteró de que Red Bull organizaría un torneo en el país, no dudó en inscribirse. "Fui a jugar por diversión. Para mí, pasar de jugar en el celular a una competencia presencial ya era un logro. No dejé que los nervios me dominaran, y eso me dio ventaja", relató.

Una mujer que abre camino En un escenario dominado por hombres, Melina Díaz marcó un precedente como la primera mujer dominicana en ganar el Red Bull Tetris Nacional. Para ella, su victoria representa más que un trofeo: es una oportunidad para visibilizar el talento femenino dentro del mundo gamer. "Aquí hay muchas mujeres que juegan. Algunas no compiten, pero tienen el mismo talento. Creo que necesitamos más apoyo y exposición. Nosotras tenemos la capacidad para progresar en los esports", afirmó. También defendió la idea de que los videojuegos son una forma legítima de deporte. "Siempre se ha dicho que jugar puede tener efectos negativos o que es una pérdida de tiempo, pero no es así. Los videojuegos estimulan la rapidez mental, los reflejos y la toma de decisiones. Son un deporte real", sostuvo.

Camino a Dubái

Con la mira puesta en el campeonato mundial, Melina entrena cada día. "Estoy jugando a diario, creando nuevas técnicas y practicando con otros finalistas dominicanos para reforzar mi nivel. Mis contrincantes internacionales son muy fuertes, pero voy decidida a disfrutar la experiencia y, si se puede, ganar", aseguró.

El Red Bull Tetris World Championship se celebrará en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, en un escenario sin precedentes: más de dos mil drones iluminarán el cielo del desierto, creando el primer Tetris oficial jugable en vivo dentro del icónico Dubai Frame.

Será un espectáculo histórico que reunirá a los mejores jugadores del mundo en una experiencia única para los fanáticos de los videojuegos.

Representar a la República Dominicana, dijo, es un honor que no toma a la ligera. "Significa mucho poner el nombre de mi país en un escenario tan grande. Es algo surreal. Me siento feliz de que esto que tanto me gusta me haya llevado hasta ahí".

Con más de tres décadas disfrutando videojuegos retro, Melina Díaz no solo representa a una nueva generación de jugadoras dominicanas, sino también a quienes ven en los esports una plataforma legítima para el desarrollo y la superación personal. Su triunfo abre una puerta para las mujeres en el gaming y demuestra que la estrategia, la disciplina y la pasión pueden llevarte tan lejos como Dubái.