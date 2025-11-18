El día más glorioso de Joan Guzmán lo vivió sin su padre

El exboxeador Joan Guzmán ganó dos títulos mundiales y dio la primera medalla de oro individual en Juegos Panamericanos. Fue exaltado al Pabellón de la Fama el pasado domingo. Su edecán fue Felipe Payano. ( FUENTE EXTERNA )

El exboxeador Joan Guzmán Amaro aprendió desde niño las lecciones de la vida. Convertirse en un atleta conllevó muchos sacrificios, pero ahora tiene la satisfacción de llegar al nicho de los inmortales: El Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano.

El primer medallista de oro individual de República Dominicana en unos Juegos Panamericanos (Mar del Plata 1995) fue exaltado el pasado domingo en una ceremonia en la que sintió la ausencia de su padre, Tilo Guzmán, también exboxeador.

Conversar sobre el tema sensibiliza al expugilistas. "Mi padre decía que iba a parir un hijo que iba a ser el mejor peleador dominicano", dijo Guzmán. El tema de ser el mejor, es algo que deja a la consideración de otros.

Pero llegar a ser ese "mejor peleador" sí que le costó. Tuvo que dejar los estudios —quería estudiar nutrición—, dedicarse a sus tres hermanos más pequeños a quienes les cocinaba y lavaba su ropa y, además, sacar tiempo para entrenarse.

Es por eso que ve su exaltación como si fuera su "graduación" y de paso le insiste a sus tres hijos que deben de estudiar. Del trío, solo uno declinó, la mayor es profesora de lengua de señas y el más pequeño es asistente de una maestra, todos en Estados Unidos.

La exaltación "es lo más grande que puede tener un atleta y eso fue como mi graduación porque no puedo decir que yo estudié. Tuve que dejar la escuela por el boxeo".

Guzmán, compungido, lamentó que en la ceremonia de exaltación no estuviera su padre, fallecido "hace tres años".

Retirado en el 2015 a los 39 años, la elección llegó algo tardía para el excampeón mundial súper gallo y súper pluma.

"Era tiempo (de que ocurriera). Por mí hubiera querido que fuera antes. Mi papá murió y yo quería que él viera eso. Eso fue algo que yo se lo prometí", dijo Guzmán, sin evitar que se le agüen los ojos.

Su padre Tilo, falleció hace tres años y su madre, Juana Amaro, en el 2014. Ninguno disfrutó "la graduación" del que para algunos es el mejor boxeador dominicano de todos los tiempos, pero sí lo vio su esposa Angélica Mejía (casados hace 29 años) y su hijo más pequeño, Joan Jr.