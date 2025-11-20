Inefi remoza canchas en centros educativos de La Romana

Directores, profesores y alumnos de tres centros educativos locales agradecieron este jueves al Instituto Nacional de Educación Física (Inefi) el remozamiento de sus respectivas canchas.

En consultas efectuadas por miembros de la dirección de comunicaciones de la institución, los docentes y estudiantes coincidieron en señalar lo significativo de las reparaciones e instalaciones de tableros, aros y mallas nuevas en sus áreas deportivas y recreativas.

Entre los centros educativos consultados están el Liceo Profesor Ángel Osiris Osorio González, el Centro Educativo en Artes Fernando Ureña Rib y la Escuela Primaria Profesora Nery Cueto Belén De Delma.

El profesor Eduardo Mesido Feliciano, director del Liceo Profesor Ángel Osiris Osorio González, ponderó la labor de Alberto Rodríguez Mella y catalogó de muy importante el remozamiento de sus canchas.

Mientras que el subdirector del Centro Educativo en Artes Fernando Ureña Rib, Eugenio De la Cruz, sostuvo que el empeño de Rodríguez Mella ha sido muy loable.

"Con estos aportes a los centros escolares de La Romana, el INEFI hace un gran aporte a la educación física y al deporte escolar en la región Este del país".

De su lado, la directora de la Escuela Primaria Profesora Nery Cueto Belén De Delma Andrea Ramírez Polanco, calificó de muy importante y motivador para sus estudiantes el remozamiento de sus instalaciones deportivas.

Hablan profesores y estudiantes

Los profesores de educación física y alumnos de los tres planteles escolares consultados también coincidieron en sus planteamientos respecto a los trabajos de pintura y colocación de tableros y mallas en las canchas.

El profesor de educación física Kerly Arredondo resaltó el trabajo de reacondicionamiento de las canchas del Liceo Profesor Ángel Osiris Osorio González.

"De verdad que el INEFI ha sido muy competente no solo con las instalaciones físicas, sino también con el personal y el equipo humano que trabaja con los estudiantes".

En tanto, Elvin Ozuna y Teddy Ruiz, técnicos del Centro Educativo en Artes Fernando Ureña Rib, consideraron que la rehabilitación de sus áreas ha incidido en la motivación de los alumnos para la práctica del baloncesto, voleibol, futsal y el juego recreativo denominado "Yun".

También externaron sus consideraciones las jugadoras de baloncesto Tania Silverio y Elianny Castro, quienes fueron las más destacadas en el equipo campeón de los pasados XI Juegos Escolares Deportivos Nacionales San Francisco 2025.