Conor McGregor asegura que vio su propia muerte en tratamiento alucinógeno y ahora es cristiano

El excampeón de la UFC Conor McGregor, quien aseguró que su experiencia con ibogaina transformó su vida espiritual y lo llevó a declararse cristiano. ( FUENTE EXTERNA )

El excampeón de la UFC Conor McGregor reveló que durante una terapia con sustancias alucinógenas para tratar traumas presenció una visión de su propia muerte y experimentó lo que describe como un encuentro espiritual directo con Jesucristo. A raíz de esa experiencia, dijo que se considera cristiano y que su vida espiritual cambió por completo.

El peleador explicó en redes sociales que viajó a Tijuana, México, donde fue sometido a un tratamiento con ibogaina, un potente alucinógeno derivado de la planta africana Tabernanthe iboga.

Aunque algunos estudios investigan su uso en adicciones y traumas, la ibogaina no está aprobada para uso médico en Estados Unidos debido a su potencia y riesgos.

"Me mostraron lo que habría sido mi muerte, qué tan pronto sería y cómo afectaría a mis hijos. Me vi desde arriba mientras pasaba y luego me vi dentro del ataúd", escribió.

"Conocí a Jesús y fui coronado"

McGregor describió la parte espiritual de la experiencia con detalles:

"Dios vino a mí en la Santa Trinidad. Jesús, su Niño. María, su Madre. Los arcángeles. Todos presentes en el cielo. Jesús descendió por los escalones de mármol blanco y me puso una corona. Fui salvado. Mi cerebro. Mi corazón. Mi alma. Sanado."

Tras la revelación, aseguró: "Soy cristiano. Dios es real. Jesús es real. Me salvó."

"36 horas bajo el efecto"

McGregor indicó que estuvo 36 horas bajo el efecto alucinógeno antes de lograr descansar:

"Cuando desperté era yo otra vez. Fue la experiencia más iluminadora y encantadora de mi vida. Esta terapia vale su peso en oro. Salvó mi vida y, en consecuencia, salvó a mi familia."

El peleador acompañó su publicación con una foto suya en la cama con el mensaje: "Motivación. Aislamiento. Disciplina. Pero por encima de todo: oración."

Carrera, sanción y futuro deportivo

McGregor no pelea desde 2021, cuando se fracturó la pierna frente a Dustin Poirier.



Actualmente cumple una suspensión de 18 meses por violar la política antidopaje de la UFC, tras no entregar tres muestras biológicas en un período de 12 meses. Volverá a estar habilitado el 20 de marzo de 2026.