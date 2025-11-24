Conor McGregor asegura que vio su propia muerte en tratamiento alucinógeno y ahora es cristiano
El peleador explicó en redes sociales que viajó a Tijuana, México, donde fue sometido a un tratamiento con ibogaina y estuvo 36 horas bajo el efecto alucinógeno antes de lograr descansar
El excampeón de la UFC Conor McGregor reveló que durante una terapia con sustancias alucinógenas para tratar traumas presenció una visión de su propia muerte y experimentó lo que describe como un encuentro espiritual directo con Jesucristo. A raíz de esa experiencia, dijo que se considera cristiano y que su vida espiritual cambió por completo.
El peleador explicó en redes sociales que viajó a Tijuana, México, donde fue sometido a un tratamiento con ibogaina, un potente alucinógeno derivado de la planta africana Tabernanthe iboga.
Aunque algunos estudios investigan su uso en adicciones y traumas, la ibogaina no está aprobada para uso médico en Estados Unidos debido a su potencia y riesgos.
- "Me mostraron lo que habría sido mi muerte, qué tan pronto sería y cómo afectaría a mis hijos. Me vi desde arriba mientras pasaba y luego me vi dentro del ataúd", escribió.
"Conocí a Jesús y fui coronado"
McGregor describió la parte espiritual de la experiencia con detalles:
"Dios vino a mí en la Santa Trinidad. Jesús, su Niño. María, su Madre. Los arcángeles. Todos presentes en el cielo. Jesús descendió por los escalones de mármol blanco y me puso una corona. Fui salvado. Mi cerebro. Mi corazón. Mi alma. Sanado."
Tras la revelación, aseguró: "Soy cristiano. Dios es real. Jesús es real. Me salvó."
"36 horas bajo el efecto"
McGregor indicó que estuvo 36 horas bajo el efecto alucinógeno antes de lograr descansar:
"Cuando desperté era yo otra vez. Fue la experiencia más iluminadora y encantadora de mi vida. Esta terapia vale su peso en oro. Salvó mi vida y, en consecuencia, salvó a mi familia."
El peleador acompañó su publicación con una foto suya en la cama con el mensaje: "Motivación. Aislamiento. Disciplina. Pero por encima de todo: oración."
Carrera, sanción y futuro deportivo
McGregor no pelea desde 2021, cuando se fracturó la pierna frente a Dustin Poirier.
Actualmente cumple una suspensión de 18 meses por violar la política antidopaje de la UFC, tras no entregar tres muestras biológicas en un período de 12 meses. Volverá a estar habilitado el 20 de marzo de 2026.