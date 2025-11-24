Shedeur Sanders afirma que mentalidad de su padre lo llevó a titularidad con Browns

Shedeur Sanders, novato de 23 años, aseguró que la mentalidad que le transmitió su padre Deion lo llevó a pasar de ser la última opción a ser anunciado este lunes como el quarterback titular de los Cleveland Browns.

"Fui seleccionado en la quinta ronda. Todos me descartaron al menos cinco veces. Es parte del juego, pero estoy agradecido por donde estoy ahora. Mi padre quería que tuviera ese espíritu desde chico, esa mentalidad de adaptación, de no darse por vencido; me enseñó a jugar por amor a este deporte", afirmó el joven pasador.

Shedeur es hijo de Deion Sanders, miembro del Salón de la Fama, campeón en los Super Bowls XXIX y XXX y actual entrenador de los Colorado Buffaloes, con los que su hijo destacó en el fútbol americano colegial en 2023 y 2024.

El chico era uno de los favoritos para ser reclutado en uno de los primeros lugares del Draft de abril pasado, pero su carácter extrovertido fue calificado como arrogancia, entre los cazadores de talentos de los equipos de la NFL, algo que provocó que su elección se retrasara hasta el lugar 144 de la quinta ronda.

Su situación escaló hasta Donald Trump, presidente de Estados Unidos, quien criticó a los dueños de los equipos por no seleccionar a Shedeur de manera temprana.

"¿Qué les pasa a los dueños de la NFL? ¿Son estúpidos?. Deion Sanders fue un gran jugador de fútbol universitario y mejor aún en la NFL. Es un entrenador astuto e inteligente.

Por lo que, Shedeur, su hijo, tiene genes fenomenales y está listo para la grandeza. Debería ser elegido inmediatamente", dijo Trump en abril pasado.

Sanders no era opción para jugar

Incluso en los Browns, Shedeur Sanders aparecía como la última opción para jugar, pero esperó su momento.

Joe Flacco, que arrancó la temporada, fue enviado a los Bengals en la semana cinco luego de lograr un triunfo y cuatro derrotas.

Para la semana seis, Kevin Stefanski, entrenador del equipo, dio la titularidad a Dillon Gabriel, novato reclutado por los Browns antes que Shedeur, en el puesto 94 de la tercera ronda del Draft.

Gabriel no mejoró la tendencia de Flacco; sumó un triunfo y cinco tropiezos y en el juego de la semana 11 salió por una conmoción cerebral, lo que abrió la puerta al debut de Shedeur.

El domingo pasado, Shedeur Sanders tuvo su primera titularidad en el triunfo 24-10 ante Las Vegas Raiders con una actuación consistente; pasó para 209 yardas y una anotación.

"Shedeur Sanders estuvo excelente. Gana su primer partido como titular, como profesional con Cleveland. Genial. ¡Te lo dije!", escribió más temprano el presidente Trump en sus redes sociales.

Hoy, Stefanski confirmó al chico como el pasador principal, a pesar de que Gabriel dejó el protocolo de conmoción cerebral.

"Shedeur va a ser nuestro quarterback titular. La comunicación con él fue muy buena. ¿Hay cosas que puede mejorar?, por supuesto, pero tiene la mentalidad y se ajustará", confió Stefanski.EFE

as/gb/laa