Béisbol, tenis y ahora fútbol: en la lista nefasta de alegados partidos arreglados

El Atlético San Cristóbal apeló la sentencia de la FIFA. ( FUENTE EXTERNA )

Dos peloteros de Grandes Ligas, tres árbitros de tenis y ahora el Atlético de San Cristóbal, equipo de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF), se unen a la lista de atletas o figuras que han sido involucradas en arreglo de partidos, una indeseable lista de 2025.

El más reciente, el Atlético, fue expulsado por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) de la LDF.

Una "sesión extraordinaria" programada para ayer por la junta de directores de la LDF para tratar el tema del Atlético fue pospuesta hasta que la FIFA se pronuncie sobre la apelación que hará el equipo afectado.

En lo que el Atlético persigue demostrar su inocencia, ya están vinculados a nivel internacional. En ese mismo panorama están Enmanuel Clase y Luis Ortiz, ambos de los Indios de Cleveland en el béisbol de Grandes Ligas.

Este año, el cuadro de descrédito exhibe también a los árbitros, Luis Rodríguez, juez de silla, separado de por vida; Antonio Sosa (cinco años) y Wellington López (4 años).

Los tres fueron sancionados en marzo por la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) tras cometer infracciones del Programa Anticorrupción del Tenis (TACP, por sus siglas en inglés). Este mismo año también se señaló a Juan Gabriel Castro, en marzo de este año.

Antes, en el 2023, una situación similar ocurrió con Fabián Carrero.

¿Sin escape?

Enmanuel Clase y Luis Ortiz recibieron una acusación federal por estar involucrados en alegado arreglo de apuestas.

Clase, uno de los mejores relevistas de los últimos años fue colocado en licencia por su equipo el pasado 28 de julio y antes, Ortiz, recibió la misma sanción el 3 de ese mes.

No se debe engavetar el tema de la venta de salarios. No es prohibido, pero ha causado situaciones legales con varios peloteros dominicanos.

"Está el tema de un fenómeno que nosotros llamamos el sesgo de bajo impacto. Es la idea de creer que como estoy haciendo algo que mucha gente hace, no se diferencia a tiempo que usted no es cualquier gente", analiza el psicólogo deportivo, Luis Vergés.

El profesional de la conducta humana entiende que esa conducta en varias situaciones acorta la carrera de los atletas.

Las ofertas de apuestas aparecen en varias plataformas; algunas solo muestran los favoritos y actúan como comparadores, enviando al usuario a otra interfaz en la que se concreta la apuesta. Incluyen, entre sus ofertas, el béisbol otoño-invernal.