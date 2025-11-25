Inefi realiza primer foro "Impacto del Deporte Escolar en el Alto Rendimiento"

El director ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Física (INEFI), Alberto Rodríguez Mella, junto a dirigentes y alumnos que asistieron en el foro "Impacto del Deporte Escolar en el Alto Rendimiento" que se llevó a cabo en el polideportivo techado de la Escuela Salomé Ureña. ( FUENTE EXTERNA )

Con el fin de dar a conocer la importancia y de cómo influye el deporte escolar en la formación de atletas de alto rendimiento, el Instituto Nacional de Educación Física (Inefi) inició este martes el foro "Impacto del Deporte Escolar en el Alto Rendimiento."

La actividad se llevó a cabo en el polideportivo techado de la Escuela Salomé Ureña, del sector Capotillo, en el Distrito Nacional, instalación construida por el Inefi el año pasado.

Así lo hizo saber su director ejecutivo, Alberto Rodríguez Mella, al iniciar el cónclave en el que resaltó la integridad del ser humano que se fundamenta tanto en la parte cognitiva como en la física.

"La práctica deportiva promueve el desarrollo de la personalidad de los escolares; por tanto, contribuye a reducir factores de riesgo, deserción escolar, fomentar el compañerismo, la integración social y promover un estilo de vida saludable, lo que se refleja además en un mejor rendimiento académico", argumentó.

El foro contó con la participación de las glorias del deporte dominicano, Gina Mambrú, de voleibol; Félix Díaz, campeón olímpico de boxeo, Luisito Pie, medallista olímpico en taekwondo, la judoca María García, medallista mundial; Aumí Guerra, campeona panamericana de boliche y la gimnasta Yamilet Peña, medallista mundialista.

También asistieron la atleta Juana Arrendel, el judoca Vicbart Geraldino y Fernando Teruel, entre otros.

A la actividad asistieron los atletas ganadores de medallas de oro de los XI Juegos Escolares Deportivos Nacionales San Francisco 2025, además de estudiantes de la escuela Salomé Ureña, Liceo Capotillo, Centro Educativo Santo Cura de ARS y el Centro de Desarrollo de Capotillo.

Los jóvenes atletas estudiantes hicieron preguntas a los expositores sobre sus experiencias dentro y fuera del deporte.

Rodríguez Mella manifestó su orgullo al ver a los atletas escolares dominicanos compartir con deportistas que han representado con éxito al país en los más altos escenarios deportivos.

"Es un gran momento para nosotros como institución poder juntar a distintas generaciones del deporte, las grandes glorias, con los nuevos talentos que apenas comienzan su trayectoria atlética", expresó Rodríguez.

El evento se inició con la actuación del grupo folclórico de la Agrupación Cultural y Deportiva de Gualey (Agrucudegua).