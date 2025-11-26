El pádel dominicano corona a sus mejores en el Máster Final del UCPT 2025

Los mejores del pádel dominicano brillaron en el Máster Final del United Capital Pádel Tour 2025, celebrado del 21 al 23 de noviembre en las canchas del Padel Social Club, en Santo Domingo.

En la categoría estelar A, los campeones fueron Juan Bisonó y Fernando Tous en masculino, mientras que Joelle Schad y Chandra Capozzi reinaron en la rama femenina, consolidándose como los máximos ganadores del circuito.

En las demás divisiones también se definieron los campeones del tour. En masculino B triunfaron Amed Herrera y Sebastián Muñoz, mientras que Kelvin de Jesús y Julio Fernández dominaron la categoría C.

En femenino, las campeonas de la categoría B fueron Sabrina Rizek y Rosa Montes, y en C se coronaron Alicia Hernández y María de Moya. En total, solo 12 jugadores lograron conquistar los títulos del tour 2025.

El Máster Final reunió a los campeones y a los atletas posicionados en los primeros 16 lugares del ranking anual en las categorías A, B y C, bajo la dirección técnica de Ernesto Martínez.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/26/whatsapp-image-2025-11-26-at-103431-am-1-d04225dc.jpeg Miguel Iglesias, Amed Herrera, Sebastián Muñoz y Oscar Saladin. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/26/whatsapp-image-2025-11-26-at-103431-am-2-567ff969.jpeg Miguel Iglesias, Julio Fernández, Kelvin de Jesús y Oscar Saladin. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/26/whatsapp-image-2025-11-26-at-103431-am-4-9ed02e3c.jpeg Yibet Capellán, Rosa Montes, Sabrina Rizek y Katherine Ferdinand. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/26/whatsapp-image-2025-11-26-at-103431-am-5-bd7e7dc8.jpeg Aura Gonzalez, Alicia Hernández, María de Moya y Loraine Rodríguez. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/26/whatsapp-image-2025-11-26-at-103432-am-2-f8b553d6.jpeg Miguel Iglesias, Fernando Tous, Juan Bisonó y Oscar Saladin. (FUENTE EXTERNA)

Durante los tres días de competencia, el evento atrajo a aficionados, familiares y amigos que disfrutaron de un torneo cargado de emoción y alto nivel competitivo.

"Estamos orgullosos de ser el primer puesto de bolsa en organizar un torneo de este nivel en el país. Celebramos el éxito de esta segunda edición, que contó con una extraordinaria participación de jugadores durante todo el año", expresó Javier Tejada, presidente de United Capital Puesto de Bolsa, destacando el compromiso de seguir impulsando experiencias deportivas de calidad.

Torneo

De su lado, Marta Betances, vicepresidente ejecutivo de United Capital, subrayó que el circuito volvió a evidenciar "la fuerza transformadora del deporte: su capacidad para unir a las personas, fomentar una cultura de excelencia y crear momentos inolvidables que trascienden la competencia".

United Capital informó que en los próximos días dará a conocer nuevas informaciones sobre lo que será la experiencia del United Capital Pádel Tour 2026.