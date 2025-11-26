Inefi realiza el VIII concurso de clases de educación física

El director ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Física (INEFI), Alberto Rodríguez Mella, junto a los 54 maestros, 18 delegados y 21 jueces de las 18 regionales educativas que participan en el VIII Concurso de Clases de Educación Física que finaliza el próximo viernes. ( FUENTE EXTERNA )

Con el propósito de visibilizar las mejores prácticas didácticas y pedagógicas en la enseñanza de la educación física a nivel nacional, el Instituto Nacional de Educación Física (Inefi) dejó inaugurado el "VIII Concurso de Clases de Educación Física 2025", celebrado en el Albergue Olímpico Dominicano.

La actividad estuvo encabezada por el director ejecutivo de la institución, Alberto Rodríguez Mella, quien resaltó el alcance y la trascendencia de este certamen para el sistema educativo.

"Este concurso no es sólo una competencia, sino una celebración de la alianza que fortalece nuestras escuelas y que impulsa la formación integral de nuestros muchachos, niñas, niños y adolescentes", afirmó Rodríguez Mella.

Además sostuvo que este evento representa una plataforma privilegiada para mostrar la calidad pedagógica y la vocación de servicio que caracteriza a los maestros de educación física en todo el país.

Más de 50 maestros

El concurso, en el que participan 54 maestros, 18 delegados y 21 jueces de las 18 regionales educativas, es coordinado por la dirección docente del Inefi, encabezada por el doctor Manuel Alejandro Morel, quien destacó el respaldo recibido para fortalecer los procesos de capacitación de los profesores.

La jornada, que se desarrollará hasta el viernes 28 de noviembre, tiene como objetivo central incentivar el intercambio de experiencias y la socialización de prácticas exitosas, ofreciendo a los docentes un espacio para compartir métodos, técnicas y enfoques pedagógicos que sirvan de referencia y fortalezcan la mejora continua.

Las sesiones del concurso tendrán lugar en diversos centros educativos del Distrito Nacional, entre ellos: el San Pío X, ubicado en la Zona Colonial; Nuestra Señora de la Fe, en el Ensanche La Fe; y el Liceo Unión Panamericana, en Miraflores.

El acto inaugural contó además con la presencia de Elvis Duarte, subdirector del Inefi; Manuel Alejandro Morel, director docente; y José Luis Bautista, director general del Albergue Olímpico Dominicano.