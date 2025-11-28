"Mini Pacman" y De los Santos ponen en juego su futuro ante mexicanos el 13 de diciembre

Mini Pacman Rosa durante una sesión de entrenamientos. ( FUENTE EXTERNA )

El exdoble campeón mundial Erick "Mini PacMan" Rosa tiene un único, pero ambicioso objetivo para el próximo año; lo mismo ocurre con el clasificado mundial Edwin de los Santos, quien sigue a la espera de una oportunidad titular.

La empresa Shuan Boxing Promotion presentará a ambos en un show especial para cerrar el año, poniendo en juego la posibilidad de que Rosa dispute una tercera corona mundial y se convierta en el primer triple campeón dominicano en 2026.

La gerente general de Shuan Boxing, Bélgica Peña, destacó el coraje y el profesionalismo del excampeón de las 105 y 108 libras AMB, así como del cotizado De los Santos.

"Ellos tienen mucho que perder en este espectáculo de cierre de año, porque estos rivales mexicanos se han preparado al máximo al saber que tienen la oportunidad de su vida", explicó Peña.

"Si le ganan a uno de ellos, se meten de inmediato a una pelea mundialista de mucho dinero", anunció Peña sobre el panorama de los visitantes.

Shuan Boxing ha generado gran atención del público con el regreso al coliseo de boxeo Carlos "Teo" Cruz, donde presentará el viernes 13 de diciembre una cartelera de lujo con combates muy equilibrados y esperados por los fanáticos.

Los mejores prospectos de República Dominicana verán acción en este evento. Ya están confirmados la promesa Feudri Franco, así como Jonathan Cabrera, José Luis De los Santos, Leonel de los Santos, Vivian Rodríguez y los talentos de Central Boxing: Rodrigo Marte, Miguel Arias y Yan Carlos Pérez.

Uno de los momentos más esperados será el debut profesional de Sebastián Mencias, quien inicia su carrera deportiva con grandes aspiraciones y el respaldo del público.

La transmisión en vivo estará disponible a través del canal de YouTube de Shuan Boxing, permitiendo que fanáticos de todo el mundo disfruten de esta gran noche de boxeo profesional. Shuan Boxing Promotion promete una velada inolvidable, llena de emoción, talento y combates de primer nivel.