Sebelén Bowling Center: 30 años como soporte del boliche dominicano

El boliche, dio un gran salto en el deporte dominicano y los atletas están de fiesta con la celebración del 30 aniversario del Sebelén Bowling Center, donde pueden mostrar por todo lo alto, las medallas y los triunfos están ahí en el libro del centro deportivo, con letras de oro que exhiben con orgullo los galardones con etiquetas mundialistas que ponen en alto el nombre del país.

Los bolicheros dominicanos, en cada evento internacional, son tomados en cuenta en las diferentes categorías.

Hay que resaltar el gran esfuerzo y dedicación en este deporte de la familia Sebelén, encabezada por el inmortal del deporte Rolando Sebelén, una leyenda mundial que se embarcó en el ambicioso proyecto.

El Sebelén Bowling Center es una instalación que sirve como referencia en todo el continente, moderna y cómoda, que cumple con las exigencias de jugadores profesionales, para los que lo hacen por recreación y sus acompañantes.

" Estamos muy satisfechos por el rol que ha jugado el Sebelén Bowling Center en favor de la juventud y los adultos en este deporte y la oportunidad de que nuestro país brille en los eventos Centroamericanos y del Caribe, Juegos Panamericanos y Mundiales, así como los eventos invitacionales", apunto Sebelén.

Además de las modernas canchas, el centro deportivo cuenta con una pista de go karts eléctricos, para niños y adultos.

El centro deportivo fue inaugurado el 30 de noviembre de 1995, y ha funcionado de manera ininterrumpida desde ese momento.

Algunos lauros destacables

Con 30 años de actividad de "La Bolera", el país se ha dado el lujo de lograr dos medallas de oro en copas mundiales, con la destacada jugadora Aumi Guerra.

Además bronce en el Campeonato Mundial Juvenil con la pareja integrada por Héctor Simó y Wascar Cavallo.

Rolando Antonio Sebelén le dio al país la primera de medalla de oro en un Campeonato Mundial en la modalidad de sencillos, en el marco del Campeonato Mundial Master y Gran Master, celebrado en Cali, Colombia.

Plata en parejas

Sebelén obtuvo la medalla de plata junto a José Pérez en la modalidad de dobles, en la misma categoría Master.

El centro deportivo ha formado a todos los jugadores de alto rendimiento que tiene el país, entre los que se pueden destacar Alex Prats, Victor Richards Jr., Héctor Simó, Aumí Guerra, Annie Henríquez, Raffy Sebelén, Rolly Sebelén, Willie Javier, Héctor Simó, Rolando Antonio Sebelén, Manino Fernández, Wascar Cavallo, Rosalía Guzmán, Letizia Santos, Virginia Bello, entre otros.

En el año 2023 la delegación dominicana que participó en el Campeonato mundial Master y Gran Master de Boliche, celebrado en Cali, logró la cifra récord de cinco medallas, para un campeonato de esta magnitud en la historia de la disciplina en el país.

Los equipos dominicanos estuvieron compuestos por José Pérez, Luis Duluc, Rolando Antonio Sebelén y Rolly Sebelén en la categoría Master y por Rolando Sebelén, José Hatchett, José Marte y Hilton Núñez en la categoría Grand Master.

Aumi Guerra

El deporte dominicano se vistió de gloria Aumi Guerra, se coronó campeona de mundo de boliche femenino, durante su participación en el Campeonato Mundial de la 46 Copa Qubica AMF 2010, en Toulon, Francia, logro que repitió en el 2011 en Sudáfrica.