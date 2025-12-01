Alejandro Muñoz Féliz, con 11 años de edad, es el Candidato a Maestro más joven del ajedrez de RD

Alejandro Muñoz Féliz, el Candidato a Maestro más joven del ajedrez dominicano. ( FUENTE EXTERNA. )

La República Dominicana celebra un logro sin precedentes en el deporte ciencia. El joven ajedrecista Alejandro Muñoz Féliz, con tan solo 11 años de edad, ha asegurado oficialmente el título de Candidato a Maestro (CM), estableciendo un nuevo récord como el CM más joven en la historia del ajedrez dominicano.

Detalles del Logro y Normas CM

Alejandro completó su derecho al título gracias a una serie de sobresalientes actuaciones y la obtención de normas en eventos internacionales de alto nivel: Campeón Centroamericano U10 (El Salvador, 2024); Campeón en el Centroamericano Escolar U11 (Honduras, 2024) y Campeón en el Centroamericano Escolar U11 (Punta Cana, 2025).

El último paso para formalizar el título era alcanzar la barrera de los 2000 puntos de rating FIDE, requisito que logró este 1 de diciembre, culminando un proceso que lo inscribe en la historia del ajedrez nacional.

El maestro Internacional José Lisandro Muñoz Santana, padre de Alejandro Muñoz agradeció el respaldo del director ejecutivo del INEFI Alberto Rodríguez Mella y del Presidente de la Federación Dominicana de Ajedrez Wily González quienes han sido pizas claves para el desarrollo de Alejandro Muñoz.

La comunidad ajedrecística destaca la disciplina, madurez competitiva y visión estratégica de Alejandro Muñoz, cualidades que lo consolidan como una de las mayores promesas del país. Su triunfo es una fuente de inspiración para la juventud dominicana.