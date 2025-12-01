La Federación Dominicana de Deportes Ecuestres define su ruta hacia los Juegos Centrocaribe 2026

Parte de los ejemplares y jinetes dominicanos que se preparan para competir en los Juegos de 2026. ( FUENTE EXTERNA )

La Federación Dominicana de Deportes Ecuestres (FDDE), con más de cincuenta años de historia, se encuentra hoy en un punto de inflexión. Con miras a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, la entidad ha asumido el reto de transformar la disciplina en el país y posicionar a la República Dominicana en lo más alto del podio regional.

Un salto estratégico: ejemplares de clase mundial

En una de sus acciones más destacadas, la FDDE ha logrado la importación de caballos de pura raza europeos con excelente pedigree, certificados y registrados utilizados en las más exigentes competencias del círculo ecuestre internacional. Estos ejemplares, de probado linaje competitivo, compiten en países como Inglaterra, Alemania, Francia e Italia, y ahora serán parte clave de la estrategia dominicana rumbo al 2026.

Sede histórica y debut en Eventing

Durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023, realizados en El Salvador, la República Dominicana fue seleccionada como subsede de la disciplina ecuestre, lo que permitió que por primera vez se realizara en el país una competencia oficial de Prueba Completa (Eventing). Esta disciplina, también conocida como Concurso Completo, combina adiestramiento (dressage), cross country y salto en una exigente jornada de tres días.

Este evento marcó un antes y un después para el deporte ecuestre nacional, y dejó sentadas las bases para lo que hoy es un proyecto ambicioso y estructurado.

Formación del equipo dominicano de Eventing

Con el respaldo de la Asociación Dominicana de Eventing (ADOE) y el apoyo del Comité Ejecutivo de la FDDE, ya se está conformando el equipo dominicano de Eventing. Los atletas preseleccionados para esta histórica participación ya comenzaron sus entrenamientos formales.

A lo largo de 2025, se han realizado cuatro competencias motivacionales de cross country, enfocadas en identificar a los atletas con mayor potencial para representar al país en esta disciplina, aún poco conocida, pero de gran proyección.

El Centro Ecuestre Palmarejo (CEPAL), ubicado en Santo Domingo Oeste, ha sido designado como sede del evento ecuestre de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. Entre los meses de julio y agosto, el país acogerá a delegaciones de México, Colombia, Puerto Rico, Venezuela, Costa Rica, Guatemala y otras naciones del área, en una competencia de alto nivel.

Por primera vez en su historia, la República Dominicana competirá como equipo en la modalidad de Eventing y como país anfitrión, lo que representa tanto una gran oportunidad como una enorme responsabilidad.

Clasificación internacional y entrenadores de alto nivel

El equipo dominicano deberá pasar las exigentes pruebas clasificatorias establecidas por la Federación Ecuestre Internacional (FEI). Para ello, ya se están programando clínicas, entrenamientos intensivos y asesorías técnicas con expertos de renombre en la región centroamericana y del Caribe, quienes se sumarán al proyecto nacional.

Además del Eventing, jinetes dominicanos de salto y adiestramiento también han comenzado a incorporar caballos europeos, con el objetivo de mejorar su desempeño en las competencias del ciclo olímpico.

Compromiso institucional y visión de futuro

Bajo la dirección del Comité Ejecutivo de la FDDE se ha demostrado una gestión cohesiva y orientada a resultados. Este progreso no es casualidad: es fruto de una planificación rigurosa, inversiones estratégicas y un equipo de trabajo comprometido con el desarrollo integral del deporte ecuestre.

"Esto es un esfuerzo de país. Estamos sembrando hoy para recoger los frutos del mañana, no solo en medallas, sino en el fortalecimiento institucional del deporte", expresó un vocero de la Federación.

El país cabalga hacia el futuro

La evolución del deporte ecuestre en la República Dominicana es evidente. El número de competidores, la calidad de los ejemplares, la belleza del entorno y la impecable organización que ofrece el Centro Ecuestre Palmarejo son prueba del nivel alcanzado.

En un contexto donde el país busca fortalecer su presencia deportiva en el ámbito internacional, el impulso del deporte ecuestre representa una muestra clara de que, con visión y compromiso, se puede llegar lejos... incluso a lomos de un caballo.

El Comité Ejecutivo de la FDDE, agradece el apoyo del Gobierno dominicano, a través del Ministerio de Deportes que hizo posible el arribo al país de estos equinos. Esto representa un salto cuantitativo y cualitativo hacia la raza Warmblood europea, que dará muchos frutos en medallas. Debemos mencionar también al Comité Olímpico Dominicano y CRESO por su acompañamiento en el accionar de esta Federación Ecuestre.