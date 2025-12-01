Dominicana llega a 22 medallas y se mantiene en octavo puesto de los Juegos Deportivos Bolivarianos

Karla Ramos Jesurún y Yoan Sánchez, ganadores de medallas en taekwondo (Poomsae). ( FUENTE EXTERNA. )

Karla Ramos Jesurún y Yoan Sánchez se alzaron con medallas de plata y bronce, respectivamente, en la modalidad individual reconocido de las competencias de taekwondo que se celebran en el Centro de Convenciones Ayacucho, con los que República Dominicana se mantiene en la octava posición de los XX Juegos Deportivos Bolivarianos al arribar este domingo a un total de 22 medallas.

En la rama femenina, Ramos Jesurún superó en los cuartos de final 8,050 puntos por 7,816 a Ivanna Pérez, de Venezuela, y en la semifinal doblegó 8,399 por 8,183, a Daniela Rodríguez, de Chile.

La atleta quisqueyana se quedó con la plata al caer en la final 8,400 por 8,599 ante Carmela de la Barra, de Perú.

Yoan Sánchez, en reconocido masculino, obtuvo el bronce al conseguir la victoria 8,033 por 6,932 puntos sobre Che Witshire, de Barbados, en los cuartos de final, y en la semifinal fue superado 8,233 por 8,482 tantos por el peruano Rodrigo Subauste.

En otro resultado, Karla Ramos Jesurún y Yoan Sánchez ocuparon el sexto lugar en estilo libre pareja mixta reconocido con un total de 6,066 puntos.

Con las dos preseas, el taekwondo arriba a cinco medallas, incluidas una de plata y cuatro de bronce. Para este lunes se llevará a cabo la última jornada de torneo con las competencias por equipos masculinos y femeninos. Este lunes la última semana de la cita multideportiva bolivariana que se lleva a cabo en Ayacucho y Lima, Perú.

El taekwando tiene una jordana pendiente, mientras que el boxeo entra en su segundo día, y el judo hará su debut, en tanto que el tenis de mesa ya compite en equipo y el tenis hará su primera presentación.

REMO

Ignacio Espinal, en la eliminatoria de la modalidad LM1X del torneo de remo de los Juegos Bolivarianos, terminó en el sexto peldaño con tiempo de un minuto, 44 segundos y 28 décimas (1:44.28). La distancia fue de 200 metros.

Jancarlos Tieneo Joaquín y Roderlin Rosario Liranzo, en M2X 200 metros, arribaron en la cuarta posición a la meta con un tiempo de 1:34.62, tiempo que los envió al rechaje de la prueba.

En la competencia M1X masculino, Jancarlos Tineo Joaquín terminó en el séptimo peldaño, con dos minutos, dos segundos y 29 décimas (2:02,29).

La cuarteta quisqueyana, integrada por Alisson Galay Morales, Ignacio Vásquez Jorge, Jancarlos Tineo y Wendy Simó Peña, ocupó el quinto peldaño en la modalidad X4X mixta, donde detuvo el reloj en un minuto, 28 segundos y 38 décimas (1:28.38).

Wendy Simó Peña, en W1X femenino, se quedó a las puertas de la clasificación directa a la final, y tendrá que ir al repechaje luego de ocupar el segundo lugar en la eliminatoria con un tiempo de 1:53.36.

En otro resultado, Alisson Galay Morales y Wendy Simó Peña quedaron en el séptimo peldaño en W2X, con un tiempo de 2:02.07 (dos minutos, dos segundos y siete décimas) en la eliminatoria.

Pentatlón Moderno

En individual femnino esgrima siembra, deporte del pentatlón moderno, Cecilia Fermín figura en la segunda posición, con 178 puntos, mientras que Ana Arias Macías está en el octavo puesto con 254 tantos.

Tenis de mesa

El seleccionado femenino criollo, integrado por Eva Brito, Arianna Estrella, Esmerlin Castro y Yasiris Ortiz, obtuvo su primer triunfo en la modalidad equipo femenino al derrotar 3-1 al selectivo de Perú.