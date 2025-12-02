Inefi designa nuevo director docente nacional

Manuel Morel y Orlando Taveras, técnicos del Instituto Nacional de Educaciòn Fìsica (INEFI). ( FUENTE EXTERNA )

El director ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Física (Inefi), Alberto Rodríguez Mella, designó a Orlando Taveras como nuevo director docente de la institución, en sustitución del doctor Manuel Morel Montero, quien asumirá funciones como consultor docente del organismo descentralizado.

Rodríguez Mella destacó la amplia formación y capacidad profesional de Taveras, graduado de Educación Física en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), donde también completó una maestría en esta área.

Actualmente, Taveras cursa un doctorado en Actividad Física y Nutrición en la Universidad Internacional Iberoamericana (UNINI), y cuenta con 24 años de experiencia como profesor de Educación Física en el sistema educativo nacional.

Posee, además, una maestría en Metodología de la Investigación y una especialidad en Investigación y Asesoría Educativa.

Es profesor de formadores de Educación Física en la UASD (Cátedra AA y AB), profesor de postgrado de la Maestría en Gestión de la Educación Física, coordinador de dicho programa, así como asesor de tesis en el área de Gestión de Educación Física y Deporte.

Rodríguez Mella subrayó que la designación de Taveras se enmarca en la misión institucional del INEFI de fortalecer los procesos de formación, capacitación y acompañamiento docente, pilares fundamentales para elevar la calidad de la educación física en el país.

Un nuevo consultor

El doctor Manuel Morel Montero, quien pasa a fungir como consultor docente del Inefi, posee un doctorado en Educación Física y Entrenamiento Deportivo por la Universidad Monterrey, de México, y es también licenciado en Derecho.

Morel ocupó la dirección docente por 12 años, desde 2013, desempeñando un rol clave en la modernización y articulación de los programas académicos de la institución.

Durante su gestión como director docente, Morel impulsó iniciativas como el Programa de Acompañamiento Docente, Medalla al Mérito, Concurso Nacional de Clases de Educación Física, Escuela de Investigadores, Gestión y Aplicación de Incentivos a Docentes Inefi, así como el fortalecimiento de la democratización de la gestión docente.

Rodríguez Mella agradeció el compromiso y la distinción profesional de Morel, destacando que su nuevo rol permitirá continuar aportando al desarrollo académico de la educación física en el país.