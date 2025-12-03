Docente cita factores que alejarían a las adolescentes del deporte en Congreso Ideice

La participación en actividades físicas en adolescentes "se reducen debido a factores sociales, económicos y motivacionales", dice investigador ( FUENTE EXTERNA )

La reducción de las actividades físicas entre adolescentes de secundaria fue el eje central de una exposición presentada durante el Congreso Internacional Ideice 2025, donde se compartieron hallazgos sobre las barreras que enfrentan las chicas al avanzar en los distintos cursos escolares.

En su intervención, el docente e investigador Moisés Martínez explicó que su investigación busca entender por qué la práctica de actividad física disminuye en las adolescentes a medida que avanzan de curso.

Señaló que, mientras en los primeros grados de secundaria las chicas suelen participar activamente, esta tendencia se reduce progresivamente debido a factores sociales, económicos y motivacionales.

Entre los factores motivacionales, Martínez citó "la falta de figuras femeninas en el deporte". Agregó que la percepción de que los deportes "son más para hombres que para mujeres" también influye.

El estudio abarcó estudiantes desde primero hasta sexto de secundaria, con un rango de edad entre 11 y 17 años.

El docente explicó que la investigación tuvo una duración de seis meses y se enfocó en analizar la frecuencia y el tiempo dedicado a la actividad física.

Participaron más de siete centros educativos pertenecientes a la Regional 15, seleccionados mediante una muestra no probabilística por conveniencia, con el fin de obtener un mayor alcance en la estadística inferencial aplicada.

Llamado

Martínez destacó que los resultados evidencian la necesidad de fortalecer las oportunidades y el acceso para las chicas, quienes, según estudios previos realizados por el investigador, suelen verse menos beneficiadas que los chicos y, en muchos casos, se autoexcluyen por los factores ya identificados.

Como recomendación principal, el investigador hizo un llamado al Ministerio de Educación y al Instituto Nacional de Educación Física (Inefi) a tomar en cuenta estos hallazgos para diseñar políticas públicas y proyectos que fomenten la inclusión y la motivación de las adolescentes dentro de la actividad física escolar.

