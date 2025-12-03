El pádel dominicano cuenta con aval al incorporarse a organizaciones internacionales

Acción en una cancha de Pádel. ( FUENTE EXTERNA. )

La Real Federación Dominicana de Pádel (RFDP), organización nacional que regula esa actividad en el país, anunció que ya forma parte oficialmente de la Federación Internacional de Pádel (FIP) y Padel América, hecho que representa un paso importante para fortalecer el apoyo, desarrollo y posicionamiento de esta tendencia deportiva.

El pádel ha experimentado un crecimiento en cuanto a número de canchas, jugadores y torneos, especialmente en Santo Domingo, Punta Cana, Bávaro y Santiago.

También se observa una gran visibilidad del deporte debido a su presencia en las redes sociales, lo que ha impulsado su popularidad entre jóvenes y adultos que desean tener una nueva experiencia deportiva.

En el marco de la asamblea número 35 de la FIP celebrada en Acapulco, México, se formalizó este hito para el pádel dominicano, al formar parte ahora de las 100 federaciones miembros del pádel a nivel global.

Eleva el nivel

"Este es un paso histórico que coloca a nuestro país dentro de la estructura internacional del deporte, abriendo nuevas puertas para atletas, clubes, árbitros y para todo el ecosistema del pádel dominicano", expresó el presidente de la RFDP, Josep Isern, acompañado del presidente de la FIP, Luigi Carraro.

Asimismo, destacó que ser parte de la FIP significa beneficios directos como tener acceso a competencias internacionales avaladas, integración al sistema oficial de rankings, mayor profesionalización del pádel nacional, así como formación certificada y homologada para jueces, entrenadores y jugadores, y la oportunidad de representar al país ante la comunidad mundial del pádel.