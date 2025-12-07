Presidente Abinader y ministro Kelvin Cruz inauguran techado multiuso en Campamento Militar

Techado multiuso construido en el campamento militar del Ejercito de República Dominicana ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de la República, Luis Abinader, y el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, encabezaron este domingo la inauguración de la obra deportiva número 33 de la actual administración.

Se trata del techado multiuso del Campamento Militar 16 de Agosto del Ejército de la República Dominicana (ERD), ubicado en el municipio Pedro Brand de la provincia Santo Domingo.

El ministro de Deportes expresó: "tenemos motivo de alegría y felicidad porque estamos entregando la obra deportiva número 33 en un año, tres meses y días, gracias al apoyo y disposición del presidente Luis Abinader".

Cruz exclamó que este es un sueño anhelado por las autoridades militares del Ejército, en especial del comandante Carlos Fernández Onofre, y que, por disposición del presidente Abinader, hemos cumplido su sueño.

La obra, de 1,200 metros cuadrados, contempla una inversión que supera los 30 millones 588 mil pesos y beneficiará a los militares activos y en formación del citado campamento, así como a sus familiares residentes en el barrio militar.

Las áreas incluyen el salón multiuso, las gradas, la zona de juego, los baños y las zonas exteriores.

Una obra completa

Asimismo, se han instalado todas las indumentarias de baloncesto, como el piso sintético, los parales con sus tableros y aros certificados por la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), la pizarra electrónica y la iluminación interior y exterior de la instalación.

Además, el pabellón cuenta con un techado construido en estructura metálica de aproximadamente mil metros cuadrados, un muro perimetral construido en bloques de hormigón y malla ciclónica, energía eléctrica, cisterna, pintura en general y otras amenidades.

"Esta es una visión firme del gobierno del presidente Luis Abinader, con el deporte y la juventud como elementos de formación del ser humano", precisó Cruz.

Durante el acto de inauguración, el jefe de Estado y el ministro Cruz estuvieron acompañados por el ministro de Defensa, teniente general Carlos A. Fernández Onofre, del Ejército de la República Dominicana (ERD), y del comandante general de ese cuerpo castrense, el mayor general Jorge Iván Camino Pérez.

Igualmente, estuvieron presentes los alcaldes Junior Santos, Manuel Pascual Gómez y Mirtha Pérez, de Los Alcarrizos, Pedro Brand y La Guayiga, respectivamente; y el diputado Sandro Sánchez, entre otras personalidades.