Diamante Deportivo realiza encuentro navideño con sus oyentes

El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, tercero desde la derecha, junto a Aquiles Ramírez, Bienvenido Carmona Jr, Rafael Uribe, William Aish, Baudilio Jimenez y Junior Páez ( FUENTE EXTERNA )

El programa radial Diamante Deportivo realizó este fin de semana su tradicional encuentro navideño con sus fieles oyentes.

Los seguidores del espacio que se transmite de lunes a jueves por La Voz de las Fuerzas Armadas 106.9 fm y 102.7 en el interior del país, pudieron compartir y escuchar anécdotas de varias figuras relacionadas al deporte.

Entre las personalidades que acudieron al encuentro Diamante estuvo el ministro de Deportes, Kelvin Cruz valoró este tipo de actividades y más en esta época de navidad.

“Felicito al equipo de Diamante por sacar un tiempo y compartir con sus fieles oyentes que días tras días están siempre al pendiente de las informaciones que ustedes tienen para ellos”, expresó Cruz durante el acto realizado en Applebee´s.

Las figuras

Además de Cruz se dieron cita Rafael Uribe, presidente de la Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal); Manny Acta, coach de banca de los Marineros de Seattle en las Grandes Ligas; Junior Páez, gerente de la selección nacional de baloncesto; el medallista olímpico Luisito Pié y la exvoleibolista Camil Domínguez.

También asistieron el gerente general de Seaboard en República Dominicana Armando Rodríguez; Fernando Geraldino, gerente de Responsabilidad Social de Seaboard; el ingeniero Rafael Villalona, miembro del Comité Permanente del Pabellón de la Fama, entre otros.

Diamante Deportivo es producido por los periodistas William Aish, Baudilio Jiménez, Pedro G. Briceño, Bienvenido Carmona Jr, Aquiles Ramírez y Ángel Luis Mercedes.

Los productores del espacio radial agradecieron el respaldo de las distintas personalidades, los oyentes y las marcas que hicieron posible este ameno encuentro.

“Nos sentimos altamente agradecidos con cada uno de ustedes que hacen posible este proyecto que ya va para cuatro años al aire. También valoramos el respaldo de Seabord, Cerveza República, al ejecutivo de Applebee´s por facilitar sus instalaciones y al presidente de los Soles Pedro Chalas”, dijeron los miembros de Diamante Deportivo.