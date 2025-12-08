El equipo dominicano Bandits Gaming confirmó nuevamente su dominio en la escena competitiva de Street Fighter al conquistar la Street Fighter League USA 2025, luego de la final disputada el domingo 7 de diciembre.

Esta victoria refuerza el legado del conjunto dominicano, que ya había ganado anteriormente la liga en la edición de 2023, demostrando consistencia y excelencia competitiva a lo largo de los años.

Además, en 2024, Bandits tuvo otra actuación destacada, terminando en un sólido segundo lugar, lo que anticipaba el gran desempeño que lograrían en esta temporada 2025.

Durante este año, Bandits se consolidó como el equipo más dominante de la liga, acumulando más de 350 puntos en la tabla general, una cifra que evidenció su superioridad, disciplina y capacidad de adaptación en cada jornada de la competencia.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/08/whatsapp-image-2025-12-08-at-113649-am-e98d0f13.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/08/whatsapp-image-2025-12-08-at-113650-am-9ff3e5a4.jpeg

El premio

El triunfo de esta temporada les otorgó un premio de 60,000 dólares, reforzando su proyección internacional y el prestigio de República Dominicana dentro del competitivo universo del fighting.

La Street Fighter League funciona mediante un formato que combina temporada regular, enfrentamientos por sets y bans estratégicos, lo que exige lectura de juego, trabajo en equipo y preparación profunda. Bandits dominó este sistema de principio a fin, demostrando un nivel que los mantiene entre los equipos más respetados del circuito.

República Dominicana fortalece su reputación como una potencia emergente en los deportes electrónicos, especialmente en el género fighting, donde los atletas dominicanos gozan de reconocimiento y admiración a nivel global.