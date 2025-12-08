Inefi apuesta a la inclusión en el 2026

Parte de la delegación de la República Dominicana que participó en el Mundial de Baloncesto 3x3 Unificado que finalizó este domingo en San Juan de Puerto Rico. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Nacional de Educación Física (Inefi) anunció la organización de una amplia agenda de eventos deportivos inclusivos que serán desarrollados durante el año 2026, reafirmando su compromiso con la promoción de oportunidades equitativas para todos los estudiantes del sistema educativo.

El anuncio fue realizado por el director ejecutivo de la institució, Alberto Rodríguez Mella, durante su participación en el Mundial de Baloncesto 3x3 Unificado, celebrado en Puerto Rico y que se celebró del 4 al 7 del mes en curso.

En esta competencia internacional participó una delegación dominicana, representada por atletas de Olimpiadas Especiales República Dominicana.

Rodríguez informó que entre las actividades programadas se encuentran el Festival de Deportes Adaptado y el Torneo de Baloncesto 3x3 Escolar, iniciativas que serán desarrolladas en conjunto con Olimpiadas Especiales y el Consejo Nacional de la Discapacidad (Conadis).

Sostuvo que estas acciones buscan fortalecer los programas de deporte y educación física inclusiva que impulsa la instituciónn.

"En el INEFI promovemos el deporte como un derecho para todos, impulsando programas inclusivos que aseguran la participación plena de estudiantes con discapacidades. Reafirmamos nuestro compromiso con una educación física y práctica deportiva accesible, digna y libre de barreras, construyendo una sociedad más justa desde el deporte", expresó Rodríguez Mella.

El titular del Inefi se encuentra en Puerto Rico acompañado por Helene Ruiz Reyes, encargada del departamento de discapacidad de la instituciónn y el director técnico, Eddy González, respaldando a los atletas dominicanos y fortaleciendo alianzas para futuros proyectos de inclusión.

Eventos previos relacionados

En los últimos años, el Inefi ha desarrollado diversas iniciativas orientadas a fortalecer la participación deportiva de estudiantes con discapacidad y a apoyar el movimiento de Olimpiadas Especiales. Entre estos esfuerzos se destacan:

Jornadas de capacitación en Educación Física Inclusiva para docentes y monitores deportivos, enfocadas en metodologías de enseñanza adaptada.

en para deportivos, enfocadas en metodologías de enseñanza adaptada. Eventos deportivos inclusivos , que integran a estudiantes con diferentes tipos de discapacidad en actividades competitivas y recreativas.

, que integran a estudiantes con diferentes tipos de discapacidad en y recreativas. Jornadas recreativas de inclusión , como " Un Recreo Divertido ", diseñadas para promover la participación activa , el juego y la socialización en un entorno accesible.

, como " ", diseñadas para promover la , el juego y la socialización en un entorno accesible. Programas de sensibilización, como "Diversión Sin Fronteras", orientados a crear espacios inclusivos y fomentar la igualdad de oportunidades a través del deporte.