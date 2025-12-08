La exsúpertrella de la NFL, Philip Rivers, estaría por salir del retiro y volver a los Colts

El mariscal de campo ocho veces Pro Bowl, Philip Rivers, quien se retiró hace cinco años, entrenará con los Indianapolis Colts el martes tras la lesión de tendón de Aquiles que le puso fin a la temporada a Daniel Jones, informaron fuentes a Mike Garafolo e Ian Rapoport de NFL Network. Indianápolis podría considerar ficharlo inicialmente para su equipo de prácticas, agregaron Garafolo y Rapoport.

Rivers, quien ya es abuelo, aún debe decidir si está dispuesto a regresar a la NFL, según informó una fuente a Adam Schefter de ESPN. El lunes celebró su 44.º cumpleaños y no ha jugado en la NFL desde 2020, cuando era el mariscal de campo titular de los Colts. Ha sido entrenador de preparatoria durante los últimos cinco años.

Riley Leonard, quien reemplazó a Jones el domingo después de que este se rompiera el tendón de Aquiles, está lidiando con una distensión de ligamento en la rodilla y se le considera semana a semana, informó una fuente a Schefter. Según informes, Indy no está seguro de si estará lo suficientemente sano para jugar contra los Seattle Seahawks en la semana 15.

Sin opciones

El otro mariscal de campo de los Colts, Anthony Richardson, ha estado de baja desde octubre tras someterse a una cirugía para reparar una fractura del hueso orbital. No ha recibido autorización médica para regresar. El ex cuarta selección global fue el suplente de Jones durante los primeros cinco partidos de la temporada.

Rivers tuvo un récord de 11-5 con Indianápolis durante su única temporada con la organización, lo que llevó al club a un puesto en los playoffs. Pasó 16 años con Los Angeles Chargers, de 2004 a 2019, antes de unirse a los Colts. Lideró la liga en yardas de pase en 2010 y porcentaje de pases completos en 2013.

El egresado de NC State registró un récord de 134-106 en 240 titularidades, lanzando para 63,440 yardas y 421 touchdowns. Indy comenzó la temporada con un récord de 8-2, pero ha perdido tres partidos consecutivos y ya no ocupa el primer lugar en la AFC Sur de cara a la semana 15.