×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
SBC
SBC

De los Santos y Ardente ganan torneo de boliche aniversario del SBC

La competencia se celebró durante el fin de semana completo

    Expandir imagen
    De los Santos y Ardente ganan torneo de boliche aniversario del SBC
    Rolando Sebelén, Raffy Sebelén y Junior Luna, premian a María de los Santos y Leonardo  Ardente, campeones del torneo 30 aniversario del Sebelén Bowling Center. (FUENTE EXTERNA)

    La pareja integrada por María de los Santos y Leonardo  Ardente, conquistó  el primer lugar en el  Torneo de boliche 30 aniversario del Sebelén Bowling Center celebrado en la instalación deportivo durante el fin de semana.

    Más de 100 jugadores disfrutaron de un gran evento deportivo, durante todo el fin de semana

    • De los Santos y Ardente, para coronarse campeones tumbaron 2,817 pines con handicap durante las dos jornadas de la competencia.

    En segundo lugar, terminaron Wascar Cavallo y Ramón Coste con 2,782 pines y la tercera posición correspondió a la pareja conformada por Alfredo Jaime y Ernesto Jaime que derribaron 2,778 pines. 

    González en individual

    En individual Manuel González terminó en la primera posición con 1,463, Cavallo terminó segundo con 1,446 y Alex Prats terminó en la tercera posición con 1,415 pines derribados. 

    "Estamos muy satisfechos por la masiva participación en el torneo. Para celebrar por todo lo alto estos 30 años del Sebelén  Bowling Center y seguiremos trabajando para poner en alto el boliche a nivel nacional e internacional, donde hemos logrado una gran cantidad de medallas" expresó Don Rolando Sebelén

    RELACIONADAS

    "Estos 30 años del Sebelén Bowling Center, es una gran fiesta para el deporte dominicano y la familia Sebelén se siente agradecida de los jugadores, dirigentes y las empresas que nos apoyan", agregó. 

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.