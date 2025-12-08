De los Santos y Ardente ganan torneo de boliche aniversario del SBC

Rolando Sebelén, Raffy Sebelén y Junior Luna, premian a María de los Santos y Leonardo Ardente, campeones del torneo 30 aniversario del Sebelén Bowling Center. ( FUENTE EXTERNA )

La pareja integrada por María de los Santos y Leonardo Ardente, conquistó el primer lugar en el Torneo de boliche 30 aniversario del Sebelén Bowling Center celebrado en la instalación deportivo durante el fin de semana.

Más de 100 jugadores disfrutaron de un gran evento deportivo, durante todo el fin de semana.

De los Santos y Ardente, para coronarse campeones tumbaron 2,817 pines con handicap durante las dos jornadas de la competencia.

En segundo lugar, terminaron Wascar Cavallo y Ramón Coste con 2,782 pines y la tercera posición correspondió a la pareja conformada por Alfredo Jaime y Ernesto Jaime que derribaron 2,778 pines.

González en individual

En individual Manuel González terminó en la primera posición con 1,463, Cavallo terminó segundo con 1,446 y Alex Prats terminó en la tercera posición con 1,415 pines derribados.

"Estamos muy satisfechos por la masiva participación en el torneo. Para celebrar por todo lo alto estos 30 años del Sebelén Bowling Center y seguiremos trabajando para poner en alto el boliche a nivel nacional e internacional, donde hemos logrado una gran cantidad de medallas" expresó Don Rolando Sebelén.

"Estos 30 años del Sebelén Bowling Center, es una gran fiesta para el deporte dominicano y la familia Sebelén se siente agradecida de los jugadores, dirigentes y las empresas que nos apoyan", agregó.