Equipos dominicanos se destacan en el Panamericano de Ultimate 2025

Los Blue Devils se coronaron campeones de la división abierta del Ultimate 2025 ( FUENTE EXTERNA )

La República Dominicana ganó en la división abierta y bronce en la mixta del Torneo Panamericano de Ultimate 2025, celebrado del 1 al 6 de diciembre en los Polo Fields de Cap Cana.

La competencia contó con la participación de 59 equipos y 1,166 atletas provenientes de 12 países.

El "Ultimate Frisbee" continúa creciendo en la zona del Caribe y América Latina gracias a su dinamismo, su estilo de juego sin contacto y su capacidad para integrar a jugadores de todas las edades.

En República Dominicana, el deporte ha ampliado su comunidad, con clubes y atletas que han elevado el nivel competitivo del país en la escena internacional.

Blue Devils conquista el oro y clasifica al Mundial 2026

El equipo dominicano Blue Devils se coronó campeón en la categoría abierta, logrando su segundo título panamericano consecutivo.

En la final, Alex Machado se destacó con cinco goles y dos asistencias, acompañado por la defensa liderada por los hermanos Fidel y Georgie Echavarría.

Fidel Echavarría y Luis Pérez alcanzaron además su tercera medalla panamericana (2015, 2023 y 2025), reflejo de una trayectoria constante en el deporte.

Con esta victoria, los Blue Devils aseguraron su clasificación al Mundial de Clubes 2026, que se celebrará en Limerick, Irlanda, uno de los escenarios más importantes del Ultimate mundial.

Meclao UC logra bronce en la división mixta

En la división mixta, Meclao UC obtuvo la medalla de bronce, convirtiéndose en el primer conjunto dominicano de esa categoría en subir al podio en un Panamericano. Entre sus figuras se destacaron Danilo Balaguer (16 goles y 10 asistencias) y Chabeli Luna (15 goles y seis asistencias).

El equipo mixto de Santiago también tuvo una actuación notable, finalizando en la 10.ª posición. Su jugador Anderson Pérez fue una de las grandes sorpresas del torneo al liderar toda la división con 38 asistencias y tres goles.

RD como sede continental

El Panamericano contó con delegaciones de Argentina, Canadá, Islas Caimán, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Panamá, Estados Unidos, Uruguay, Islas Vírgenes de EE. UU., Venezuela y los anfitriones de República Dominicana.

Esta fue la séptima edición del campeonato y la segunda vez que el país funge como sede, fortaleciendo su rol en el calendario competitivo de la disciplina regional. Además del impacto deportivo, el evento contribuyó al turismo y dio mayor visibilidad al desarrollo del deporte en el país.

Acerca de la WFDF

La World Flying Disc Federation (WFDF) reúne a más de 108 asociaciones nacionales en 104 países y es reconocida por el Comité Olímpico Internacional (COI) y el Comité Paralímpico Internacional (IPC).