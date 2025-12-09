Inefi inicia proceso de pago al personal contratado para los Juegos Escolares San Francisco 2025

El Instituto Nacional de Educación Física (Inefi) informó que inició el proceso de pago a los técnicos, personal de prensa y personal de limpieza que prestaron sus servicios durante la celebración de los XI Juegos Escolares Deportivos Nacionales San Francisco 2025.

La institución explicó que los pagos se están realizando luego de completar los procedimientos administrativos correspondientes, tal como establecen las normativas que rigen la gestión pública.

El director ejecutivo de la institución, Alberto Rodríguez, destacó que el organismo ha actuado con responsabilidad, transparencia y apego a la ley en cada etapa posterior a la competencia.

"El Inefi está honrando sus compromisos con todo el personal contratado para los Juegos Escolares. Estamos ejecutando los pagos dentro del tiempo prudente que marcan los procesos administrativos del Estado, garantizando siempre el uso correcto y responsable de los recursos públicos", expresó Rodríguez.

Un gran esfuerzo

Debido a la magnitud del evento, fue necesaria la contratación de técnicos especializados, personal de apoyo operativo, equipos de comunicaciones y brigadas de limpieza que resultaron fundamentales para el éxito de la jornada deportiva escolar más importante del país.

Asimismo, Rodríguez sostuvo que la institución continúa trabajando para fortalecer el deporte escolar, destacando que los Juegos Escolares de 2025 representaron un impacto positivo para miles de estudiantes y docentes de todo el territorio nacional.