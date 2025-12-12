Atleta dominicano Duanny Abreu conquista Hyrox Pro Brasil y hace historia para RD

El dominicano Duanny Abreu posiciona a RD dentro de la élite del fitness competitivo en Hyrox Pro Brasil. ( FUENTE EXTERNA )

La República Dominicana volvió a imponerse en el mapa internacional del fitness híbrido. El joven atleta dominicano Duanny Abreu, de apenas 20 años, logró coronarse campeón en la categoría Hyrox Pro durante la edición 2026 celebrada en Río de Janeiro, Brasil.

Con un desempeño sólido y una ejecución impecable, el dominicano se posicionó como una de las figuras emergentes más fuertes del circuito.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/11/whatsapp-image-2025-12-04-at-123947-pm-1-3c1a1b0b.jpeg

El evento reunió a más de 4,000 atletas de distintos países, convirtiéndolo en una de las paradas más concurridas de Hyrox en Latinoamérica.

Aun en ese ambiente exigente, Abreu brilló con una actuación que lo dejó como líder absoluto de su división y lo coloca entre los nombres que ya empiezan a resonar dentro del deporte híbrido a nivel mundial.

Una delegación dominicana que hizo historia

República Dominicana estuvo representada por una delegación de 22 atletas, todos pertenecientes al gimnasio The Cave, quienes tuvieron una participación catalogada como histórica para la comunidad local de Hyrox.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/12/whatsapp-image-2025-12-04-at-123947-pm-2-ae17d44f.jpeg

Entre ellos destacó también Víctor Gómez, con tiempos sobresalientes en su categoría, reflejando el crecimiento acelerado que vive esta disciplina en el país.

¿Qué es Hyrox y por qué está en tendencia?

Hyrox es una competencia internacional que combina carrera con estaciones funcionales. El formato es igual en todas sus sedes alrededor del mundo:

8 kilómetros de running divididos en ocho segmentos

8 estaciones funcionales (Skierg, Sled Push, Sled Pull, Burpee Broad Jumps, Row, Farmers Carry, Lunges y Wall Balls)

Ese estándar global permite comparar el rendimiento de atletas de distintas ciudades y temporadas, posicionando a Hyrox como uno de los deportes híbridos de mayor expansión en los últimos años.

Hyrox Pro: donde compite la élite

La división Hyrox Pro exige más peso, más fuerza y mayor capacidad técnica. Es la categoría reservada para deportistas con un nivel avanzado, lo que convierte el triunfo de Abreu en un hito enorme para su carrera y para el deporte dominicano. Ganar aquí significa entrar directamente al radar internacional.

Un triunfo que marca un antes y un después

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/12/whatsapp-image-2025-12-04-at-123947-pm-6b9d35b7.jpeg

Con este resultado, Duanny Abreu no solo se alza como el mejor de Hyrox Pro en Latinoamérica, sino que también eleva el nombre de República Dominicana en un circuito que crece a ritmo acelerado.

"Este es solo el inicio. Estoy orgulloso de representar a mi país y demostrar lo que podemos lograr", expresó tras su victoria.

Rumbo a Estocolmo 2026

Gracias a su desempeño, Abreu aseguró su clasificación para los Campeonatos de Hyrox Pro 2026, que tendrán lugar en Estocolmo, Suecia.

Será el primer atleta dominicano en competir en este escenario de élite, abriendo el camino para una nueva generación dentro del deporte híbrido nacional.



