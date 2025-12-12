´´Se puede tenerlo todo y querer más´´: Sebastián Mencía rompe el molde del boxeador dominicano

Con solo 18 años y un expediente académico impecable, el dominicano Sebastián Mencía hará su debut profesional como boxeador frente al peso ligero (135 libras) Juan Constanza, en el Coliseo Carlos 'Teo' Cruz este sábado.

Pero la historia de Mencia va mucho más allá de la fuerza de sus puños: es la historia de un atleta que busca cambiar la narrativa del boxeo dominicano.

Mencía no viene "de abajo", como suele contarse en la mayoría de las historias de peleadores criollos.

Viene de una familia estable, de un hogar organizado y de una educación privilegiada. Pero lejos de ser una desventaja, él lo convierte en su motor. "Dentro del ring no importa de dónde tú vengas. Ahí eres tú y otra persona", afirma con convicción.

Sebastián, nacido en la capital, empezó el boxeo como un hobby para mantenerse en forma, pero el deporte terminó convirtiéndose en su vocación.

En el Club Billy Thompson, uno de los más respetados del país, encontró el espacio donde realmente podía descubrir quién era. Allí entrena bajo la guía de un equipo de lujo: su padre, Vladimir Mencía, su maestro, Osvaldo Guzmán; y el excampeón mundial Julio César Green.

Un atleta con resultados y disciplina

Aunque joven, Mencía ya cuenta con una hoja de logros que lo posiciona como uno de los prospectos más completos del boxeo local:

Subcampeón Nacional de Boxeo Infantil – 2022

de Boxeo Infantil – 2022 Subcampeón Copa San Miguel – 2023

Medallista de Bronce – Campeonato Nacional Juvenil 2023

– Campeonato Nacional Juvenil 2023 Medallista de Bronce – Campeonato Nacional Juvenil 2024

– Campeonato Nacional Juvenil 2024 Miembro de la Selección Olímpica de Boxeo de RD

Estos resultados confirman que no se trata de un improvisado: es un atleta que ha pasado por todas las categorías formativas, demostrando consistencia y disciplina.

El estudiante que también es peleador

Sebastián también rompe moldes fuera del ring. Es graduado con honores del colegio bilingüe New Horizons y actualmente estudia Administración de Empresas en Unibe.

Domina el español a nivel nativo y el inglés en nivel avanzado (C1), una ventaja que le abrirá puertas en escenarios internacionales, prensa extranjera y negociaciones futuras. "Aquí creemos que para ser atleta hay que venir de escasos recursos. Y no. También se puede tenerlo todo y querer más", asegura.

Con su debut profesional tan cerca, Mencía admite que vive una mezcla de emoción y presión, especialmente porque su familia, amigos y allegados estarán presentes. "Es una presión buena. Sé que todos van a estar pendientes de mí, y eso me impulsa más", confiesa.

Aunque no señala un momento difícil en su carrera, sí reconoce que el verdadero reto está en los sacrificios: la dieta, el descanso estricto, las salidas limitadas y la vida social reducida al mínimo.

El mensaje que quiere dejar

Antes de cada combate, piensa en su padre y en su abuela, las dos figuras más importantes de su vida. También pone a Dios por delante, como parte de un ritual personal que lo ha acompañado desde sus primeras peleas.

Sebastián Mencía quiere modernizar la visión del boxeo dominicano. Quiere demostrar que el talento no depende del origen económico, sino del corazón, la disciplina y la visión. Y este 13 de diciembre, cuando suba por primera vez al ring como profesional, tendrá la oportunidad perfecta para demostrar que su historia —distinta a la tradicional— también merece brillar.