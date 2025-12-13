Heyaime establece un nuevo récord femenino y Feliz conserva su tiempo para el Pico Duarte Express
La actividad se realizó en el fin de semana del 5 al 7 de diciembre
La carrera de montaña Pico Duarte Express & Ultra realizó su versión 2025 los días 5, 6 y 7 de diciembre, subiendo a la cima de la montaña más alta del Caribe en una actividad con rutas certificadas por la International Trail Running Association (ITRA, por sus siglas en inglés).
Desde su primera versión en 2015, la carrera ha atraído a corredores y montañistas de élite de todo el mundo, enfrentándolos al reto de recorrer hasta 100 km en semi autosuficiencia, atravesando el Parque Nacional José Armando Bermúdez, con un desnivel positivo de hasta 6,200 metros aprox.
Recorridos de la versión 2025
Las modalidades de la competencia son:
- 100 km | La Ciénaga - Pico Duarte - Loma la Sabrosa - La Ciénaga
- · 62 km | La Ciénaga - Pico Duarte – Hamaca - La Ciénaga
- · 46 km | La Ciénaga – Pico Duarte – La Ciénaga (15 horas de tiempo límite)
- · 36 km | La Ciénaga – La Compartición – La Ciénaga
- · 28 km | La Ciénaga – Agüita Fría – La Ciénaga
- · 20 km | La Ciénaga – El Cruce – La Ciénaga
- · 8 km | La Ciénaga – Los Tablones – La Ciénaga
Para participar, los corredores deben contar con experiencia en carreras por montaña o montañismo, para garantizar la seguridad de los participantes.
Resultados destacados de la versión 2025
En la edición 2025, los ganadores de la exigente categoría 46 km non stop fueron:
Femenino
Daphne Heyaime (DOM) – 7:56:18 horas – Mejor tiempo histórico
Jackie Howell (USA) – 8:02:06 horas
Ghislane Bremond (FR) – 9:28:07 horas
Masculino
Livio Feliz, Atleta COLUMBIA (DOM) – 6:19:50 horas
Even Lafay (FR) – 7:24:44 horas
Gerson Silven (DOM) – 7:44:37 horas
En la ultra distancia de 62 km, con un desnivel positivo de aproximadamente 5,000 metros y un tiempo límite de 22 horas, los ganadores fueron:
Masculino
Edgar Rodríguez (VZLA) – 18:40:05 horas
Gregory García (DOM) – 20:00:00 horas
Femenino
Yoselin Peña (DOM) – 19:59:00 horas
En la ultra Distancia de 100 km, con un desnivel positivo de aproximadamente 6,200 metros y un tiempo límite de 32 horas, los ganadores fueron:
Masculino
Alberto Ruíz (DOM) – 26:56:00 horas
Damien Bontemps (FRA) – 30:27:20 horas
Resultados en otras distancias
36 km
Héctor Rosario – 9:04:38 horas
Abel Mora – 10:48:25
28 km
Víctor Moreno – 4:12:00 horas
Pedro Jiménez – 10:46:00 horas
Bernardo de Jesús – 4:39:07 horas
Yeirys Soto – 4:55:51 horas
Cécile Duther – 5:30:00
Denisse Casado – 5:52:08
20 km
Saúl Moronta – 2:44:00
Viktor Moreno – 2:49:00
Ramón Moronta – 3:06:00
Karla Provoste – 3:12:00
Carla Solis – 3:48:00
Katie Parkin – 3:49:00
8 km
Juan Luna – 0:50:00 horas
Yolkiri Cuello – 0:58:00 horas
Leonardo Pérez – 1:15:00 horas
Anyelina Gómez – 1:16:00 horas
Lucía Ramírez – 1:23:00 horas
Paola Criado – 1:25:00 horas
Un evento prestigioso y de compromiso ambiental
El Pico Duarte Express & Ultra no solo es una competencia de alto nivel, sino también un evento comprometido con la conservación ambiental y la seguridad de los participantes.
La organización sigue estrictos protocolos de sostenibilidad y seguridad, cumpliendo con las regulaciones del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como los lineamientos internacionales de la ITRA.
Alex Corona, administrador del Parque Armando Bermúdez, donde se realizó la competencia, abrió el evento dirigiéndose a los participantes con palabras de motivación y exhortándoles a que todos deben ser guardianes del medio ambiente dominicano.
Por su parte, Tomás Ruíz e Isabel Delgado, directores del evento se mostraron agradecidos del apoyo brindado por las autoridades, con quienes coordinan la logística con meses de antelación junto a la administración del parque y comunitarios de la zona.
Impacto comunitario y apoyo de patrocinadores
Ruíz y Delgado destacaron el continuo crecimiento de la carrera y el impacto positivo que genera en la comunidad local de La Ciénaga de Manabao, promoviendo el turismo sostenible y fortaleciendo la economía de la zona.
Los corredores y sus acompañantes se hospedan en cabañas y hostales de la zona, consumen productos locales y comparten experiencias con los comunitarios.