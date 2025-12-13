Heyaime establece un nuevo récord femenino y Feliz conserva su tiempo para el Pico Duarte Express

El Pico Duarte Express se realizó el fin de semana del 5 al 7 de diciembre 2025. ( FUENTE EXTERNA )

La carrera de montaña Pico Duarte Express & Ultra realizó su versión 2025 los días 5, 6 y 7 de diciembre, subiendo a la cima de la montaña más alta del Caribe en una actividad con rutas certificadas por la International Trail Running Association (ITRA, por sus siglas en inglés).

Desde su primera versión en 2015, la carrera ha atraído a corredores y montañistas de élite de todo el mundo, enfrentándolos al reto de recorrer hasta 100 km en semi autosuficiencia, atravesando el Parque Nacional José Armando Bermúdez, con un desnivel positivo de hasta 6,200 metros aprox.

Recorridos de la versión 2025

Las modalidades de la competencia son:

100 km | La Ciénaga - Pico Duarte - Loma la Sabrosa - La Ciénaga

| - Loma la Sabrosa - La Ciénaga · 62 km | La Ciénaga - Pico Duarte – Hamaca - La Ciénaga

| – Hamaca - La Ciénaga · 46 km | La Ciénaga – Pico Duarte – La Ciénaga ( 15 horas de tiempo límite )

| La Ciénaga – – La Ciénaga ( ) · 36 km | La Ciénaga – La Compartición – La Ciénaga

| La Ciénaga – La Compartición – La Ciénaga · 28 km | La Ciénaga – Agüita Fría – La Ciénaga

| La Ciénaga – Agüita Fría – La Ciénaga · 20 km | La Ciénaga – El Cruce – La Ciénaga

| La Ciénaga – El Cruce – La Ciénaga · 8 km | La Ciénaga – Los Tablones – La Ciénaga

Para participar, los corredores deben contar con experiencia en carreras por montaña o montañismo, para garantizar la seguridad de los participantes.

Resultados destacados de la versión 2025

En la edición 2025, los ganadores de la exigente categoría 46 km non stop fueron:

Femenino

Daphne Heyaime (DOM) – 7:56:18 horas – Mejor tiempo histórico

Jackie Howell (USA) – 8:02:06 horas

Ghislane Bremond (FR) – 9:28:07 horas

Masculino

Livio Feliz, Atleta COLUMBIA (DOM) – 6:19:50 horas

Even Lafay (FR) – 7:24:44 horas

Gerson Silven (DOM) – 7:44:37 horas

En la ultra distancia de 62 km, con un desnivel positivo de aproximadamente 5,000 metros y un tiempo límite de 22 horas, los ganadores fueron:

Masculino

Edgar Rodríguez (VZLA) – 18:40:05 horas

Gregory García (DOM) – 20:00:00 horas

Femenino

Yoselin Peña (DOM) – 19:59:00 horas

En la ultra Distancia de 100 km, con un desnivel positivo de aproximadamente 6,200 metros y un tiempo límite de 32 horas, los ganadores fueron:

Masculino

Alberto Ruíz (DOM) – 26:56:00 horas

Damien Bontemps (FRA) – 30:27:20 horas

Resultados en otras distancias

36 km

Héctor Rosario – 9:04:38 horas

Abel Mora – 10:48:25

28 km

Víctor Moreno – 4:12:00 horas

Pedro Jiménez – 10:46:00 horas

Bernardo de Jesús – 4:39:07 horas

Yeirys Soto – 4:55:51 horas

Cécile Duther – 5:30:00

Denisse Casado – 5:52:08

20 km

Saúl Moronta – 2:44:00

Viktor Moreno – 2:49:00

Ramón Moronta – 3:06:00

Karla Provoste – 3:12:00

Carla Solis – 3:48:00

Katie Parkin – 3:49:00

8 km

Juan Luna – 0:50:00 horas

Yolkiri Cuello – 0:58:00 horas

Leonardo Pérez – 1:15:00 horas

Anyelina Gómez – 1:16:00 horas

Lucía Ramírez – 1:23:00 horas

Paola Criado – 1:25:00 horas

Un evento prestigioso y de compromiso ambiental

El Pico Duarte Express & Ultra no solo es una competencia de alto nivel, sino también un evento comprometido con la conservación ambiental y la seguridad de los participantes.

La organización sigue estrictos protocolos de sostenibilidad y seguridad, cumpliendo con las regulaciones del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como los lineamientos internacionales de la ITRA.

Alex Corona, administrador del Parque Armando Bermúdez, donde se realizó la competencia, abrió el evento dirigiéndose a los participantes con palabras de motivación y exhortándoles a que todos deben ser guardianes del medio ambiente dominicano.

Por su parte, Tomás Ruíz e Isabel Delgado, directores del evento se mostraron agradecidos del apoyo brindado por las autoridades, con quienes coordinan la logística con meses de antelación junto a la administración del parque y comunitarios de la zona.

Impacto comunitario y apoyo de patrocinadores

Ruíz y Delgado destacaron el continuo crecimiento de la carrera y el impacto positivo que genera en la comunidad local de La Ciénaga de Manabao, promoviendo el turismo sostenible y fortaleciendo la economía de la zona.

Los corredores y sus acompañantes se hospedan en cabañas y hostales de la zona, consumen productos locales y comparten experiencias con los comunitarios.