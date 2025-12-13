×
Heyaime establece un nuevo récord femenino y Feliz conserva su tiempo para el Pico Duarte Express

La actividad se realizó en el fin de semana del 5 al 7 de diciembre

    Expandir imagen
    Heyaime establece un nuevo récord femenino y Feliz conserva su tiempo para el Pico Duarte Express
    El Pico Duarte Express se realizó el fin de semana del 5 al 7 de diciembre 2025. (FUENTE EXTERNA)

    La carrera de montaña Pico Duarte Express & Ultra realizó su versión 2025 los días 5, 6 y 7 de diciembre, subiendo a la cima de la montaña más alta del Caribe en una actividad con rutas certificadas por la International Trail Running Association (ITRA, por sus siglas en inglés). 

    Desde su primera versión en 2015, la carrera ha atraído a corredores y montañistas de élite de todo el mundo, enfrentándolos al reto de recorrer hasta 100 km en semi autosuficiencia, atravesando el Parque Nacional José Armando Bermúdez, con un desnivel positivo de hasta 6,200 metros aprox.

    Recorridos de la versión 2025

    Las modalidades de la competencia son:

    •        100 km | La Ciénaga - Pico Duarte - Loma la Sabrosa - La Ciénaga
    •     ·          62 km | La Ciénaga - Pico Duarte – Hamaca - La Ciénaga
    •     ·          46 km | La Ciénaga – Pico Duarte – La Ciénaga (15 horas de tiempo límite)
    •     ·          36 km | La Ciénaga – La Compartición – La Ciénaga
    •     ·          28 km | La Ciénaga – Agüita Fría – La Ciénaga
    •     ·          20 km | La Ciénaga – El Cruce – La Ciénaga
    •     ·          8 km | La Ciénaga – Los Tablones – La Ciénaga

    Para participar, los corredores deben contar con experiencia en carreras por montaña o montañismo, para garantizar la seguridad de los participantes. 

    Resultados destacados de la versión 2025

    En la edición 2025, los ganadores de la exigente categoría 46 km non stop fueron:

    Femenino

    Daphne Heyaime (DOM)7:56:18 horas – Mejor tiempo histórico

    Jackie Howell (USA) – 8:02:06 horas

    Ghislane Bremond (FR) – 9:28:07 horas

    Masculino

    Livio Feliz, Atleta COLUMBIA (DOM) – 6:19:50 horas

    Even Lafay (FR) – 7:24:44 horas

    Gerson Silven (DOM) – 7:44:37 horas

    En la ultra distancia de 62 km, con un desnivel positivo de aproximadamente 5,000 metros y un tiempo límite de 22 horas, los ganadores fueron:

    Masculino

    Edgar Rodríguez (VZLA)18:40:05 horas

    Gregory García (DOM) – 20:00:00 horas

    Femenino

    Yoselin Peña (DOM)19:59:00 horas

    En la ultra Distancia de 100 km, con un desnivel positivo de aproximadamente 6,200 metros y un tiempo límite de 32 horas, los ganadores fueron:

    Masculino

    Alberto Ruíz (DOM) – 26:56:00 horas

    Damien Bontemps (FRA) – 30:27:20 horas

    Resultados en otras distancias

    36 km

    Héctor Rosario9:04:38 horas

    Abel Mora – 10:48:25

    28 km

    Víctor Moreno4:12:00 horas

    Pedro Jiménez10:46:00 horas

    Bernardo de Jesús4:39:07 horas

    Yeirys Soto4:55:51 horas

    Cécile Duther – 5:30:00

    Denisse Casado – 5:52:08

    20 km

    Saúl Moronta – 2:44:00

    Viktor Moreno – 2:49:00

    Ramón Moronta – 3:06:00

    Karla Provoste – 3:12:00

    Carla Solis – 3:48:00

    Katie Parkin – 3:49:00

    8 km

    Juan Luna0:50:00 horas

    Yolkiri Cuello0:58:00 horas

    Leonardo Pérez1:15:00 horas

    Anyelina Gómez1:16:00 horas

    Lucía Ramírez1:23:00 horas

    Paola Criado1:25:00 horas

    Un evento prestigioso y de compromiso ambiental

    El Pico Duarte Express & Ultra no solo es una competencia de alto nivel, sino también un evento comprometido con la conservación ambiental y la seguridad de los participantes.

    La organización sigue estrictos protocolos de sostenibilidad y seguridad, cumpliendo con las regulaciones del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como los lineamientos internacionales de la ITRA.

    Alex Corona, administrador del Parque Armando Bermúdez, donde se realizó la competencia, abrió el evento dirigiéndose a los participantes con palabras de motivación y exhortándoles a que todos deben ser guardianes del medio ambiente dominicano. 

    RELACIONADAS

    Por su parte, Tomás Ruíz e Isabel Delgado, directores del evento se mostraron agradecidos del apoyo brindado por las autoridades, con quienes coordinan la logística con meses de antelación junto a la administración del parque y comunitarios de la zona.

    Impacto comunitario y apoyo de patrocinadores

    Ruíz y Delgado destacaron el continuo crecimiento de la carrera y el impacto positivo que genera en la comunidad local de La Ciénaga de Manabao, promoviendo el turismo sostenible y fortaleciendo la economía de la zona.

    Los corredores y sus acompañantes se hospedan en cabañas y hostales de la zona, consumen productos locales y comparten experiencias con los comunitarios.

      
