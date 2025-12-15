Inefi celebra Festival Nacional de Marcha Escolar Nivel Primario 2025

Inefi celebró el Festival Nacional de Marcha ( FUENTE EXTERNA )

El Centro Educativo George Arzeno Brugal, de Puerto Plata, representante de la Regional 11, revalidó su título de campeón al alzarse con los máximos honores del Festival Nacional de Marcha Escolar Nivel Primario 2025, celebrado en el Liceo Unión Panamericana, bajo la organización del Instituto Nacional de Educación Física (Inefi).

La actividad contó con la participación de 493 estudiantes provenientes de 17 distritos escolares del país, quienes demostraron disciplina, coordinación y espíritu de convivencia a través de esta modalidad recreativa escolar.

Haciendo gala de firmeza, seguridad y excelente sincronización en sus movimientos, los estudiantes de Puerto Plata obtuvieron la máxima puntuación del certamen, superando al centro Pontezuela Abajo, de Santiago (Regional 08), que ocupó el segundo lugar, y a la Escuela Ercilia Pepín, de San Cristóbal (Regional 04), que finalizó en la tercera posición.

El evento fue encabezado por el director ejecutivo de la institución, Alberto Rodríguez Mella, quien felicitó a los centros educativos ganadores y exhortó a los estudiantes a continuar practicando y participando en esta modalidad recreativa.

Rodríguez Mella agradeció el respaldo del presidente Luis Abinader, destacando que este tipo de iniciativas resultan altamente significativas para el estudiantado.

"Estos eventos quedan en la memoria de cada alumno para siempre", expresó.

Asimismo, explicó que el objetivo del Festival Nacional de Marcha Escolar en el Nivel Primario es favorecer el desarrollo integral de los niños y niñas, mediante experiencias lúdicas y formativas que fortalezcan la integración, la convivencia y los valores fundamentales de respeto, cooperación y compañerismo.

"Mediante dinámicas adaptadas a la edad de los estudiantes, se estimula la creatividad, la coordinación y la participación, promoviendo un ambiente seguro y enriquecedor que contribuya a su crecimiento físico, emocional y social", agregó.

Un gran trabajo de todo el año

Rodríguez Mella ponderó además la labor de los docentes de educación física en todo el país, al considerar que han culminado su trabajo con "un evento de gran impacto formativo y cultural".

De igual manera, resaltó que la marcha escolar constituye una plataforma idónea para promover los valores patrios, la disciplina y el sentido de identidad nacional.

Entre los centros educativos participantes figuraron la Escuela Jaime Mota (Distrito Educativo 01-03), Matías Ramón Mella (02-07), Colegio Jesús Te Ama (03-04), Escuela Ercilia Pepín Estrella (04-04), Mercedes Laura Aguiar (05-03), Escuela Isolina María Cruz (06-03) y la Escuela Salvador Then (07-05).

Completaron la nómina Pontezuela Abajo (08-03), Cristóbal Colón (09-02), Escuela Básica Santa Clara (10-04), George Arzeno Brugal (11-02), Escuela Hermanos Trejo (12-01), José Gabriel García (13-03), Escuela Primaria Narciso González (15-01), Ana Martina José (16-01), Profesor Juan Bosch (17-01) y Las Mercedes (18-05).