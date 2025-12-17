Equipo Nacional Juvenil se destaca en Mundial de Surf

Miembros del equipo nacional jvenil de surf de la República Dominicana ( FUENTE EXTERNA )

El Equipo Nacional Juvenil de Surf de la República Dominicana logró la posición 34 de 57 países, el más alto posicionamiento de la historia en el 2025 ISA World Junior Surfing Championship (Campeonato Mundial Juvenil de Surf de la Federación Internacional de Surf), celebrado recientemente en Lima, Perú.

Gael Reyes y la capitana del equipo Eva Mota fueron los atletas dominicanos más destacados en el evento mundialista.

Dos categorías

El equipo dominicano estuvo compuesto por seis atletas en la rama masculina y dos en la rama femenina, provenientes del Distrito Nacional, Cabarete y Las Terrenas, en las categorías U-16 y U-18.

Las condiciones retadoras del Perú con oleaje en ocasiones por encima de los dos metros de altura y frías aguas que exigieron del uso de traje de neopreno a los surfistas criollos, no fueron impedimento para que el talento dominicano demostrara el renacer del surfing competitivo nacional.

"La delegación juvenil logró la más alta posición como equipo en un mundial, aún con un equipo incompleto. Eso habla muy bien del desarrollo del surf dominicano, sobre todo de cara a los Juegos Centroamericanos que serán celebrados en nuestro país el año próximo", expresó Marcos Díaz, director de la Comisión Regularizadora del Surf Nacional.

La delegación juvenil de surf fue liderada por los entrenadores Thibault Guergam y Emanuel Knudsen y los atletas Luis Cruz, Gael Reyes, Bo Bougant, Blu Bougant, Sebastian Ribes, Carlos Sánachez, Adolfo Mena, Eva Mota y Rosalie Maceachern.