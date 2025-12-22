República Dominicana vivirá el reto del Backyard Ultra en 2026

La icónica carrera Backyard Ultra Santo Domingo llegará por primera vez al país el 24 de enero de 2026. ( SHUTTERSTOCK )

En el universo del trail running hay carreras que exigen fuerza física, otras que retan la mente... y luego está el Backyard Ultra, una prueba que lo combina todo hasta transformarse en una experiencia casi existencial. Aquí no gana el más rápido, sino el que logra resistir cuando todos los demás ya se han detenido.

Este formato, ideado por el enigmático Lazarus Lake -la mente detrás del legendario Barkley Marathons- se ha expandido a más de 70 países, atrapando tanto a corredores como a espectadores.

La dinámica es tan sencilla como despiadada: completar un circuito de 6.7 kilómetros cada hora. Quien llega a tiempo puede descansar. Quien no, queda eliminado. Y así, vuelta tras vuelta, hora tras hora, hasta que solo uno queda en pie.

Para ponerlo en perspectiva, el récord mundial actual es de 119 vueltas, logrado en 2025 por el australiano Phil Gore. Traducido a distancia: casi 800 kilómetros recorridos a pura determinación.

Una élite preparada para no rendirse

En 2026, este fenómeno mundial aterriza oficialmente en el país con el Backyard Ultra Santo Domingo, que se celebrará el 24 de enero en el Hotel Caribbean Adventure, en Sierra Prieta. Todo apunta a que será uno de los eventos deportivos más impactantes del año.

La organización ha reunido a 80 atletas seleccionados de la escena local y regional, con un nivel que impresiona:

más del 60 % ha corrido más de 100 kilómetros sin parar, más del 12 % ha superado los 140 km, y dos competidores han completado el temido formato Ultraman, una de las pruebas más duras del planeta. Además, habrá corredores de 10 países distintos.

La participación femenina también marca pauta, con casi un 24 % de mujeres, reflejo del crecimiento de la ultradistancia en la región.

El récord nacional, actualmente en manos de José Ángel Rondón con 21 vueltas (140.7 km), podría caer: se espera que la carrera se extienda más allá de las 24 horas y supere los 160 kilómetros.

El escenario acompaña el desafío. El Hotel Caribbean Adventure será la base del evento, rodeado de naturaleza, senderos y espacios abiertos, pero también con comodidades que convierten la experiencia en un plan ideal para atletas y acompañantes: piscina, restaurante, áreas de descanso, senderos recreativos y hasta una pista de kartismo para actividades paralelas.

Más que una carrera, el Backyard Ultra es un experimento humano. Una prueba donde la verdadera batalla ocurre cuando el cansancio, el sueño y la incomodidad se acumulan.

En enero de 2026, República Dominicana vivirá ese reto en su máxima expresión... y descubrirá, una vez más, hasta dónde puede llegar la voluntad humana.