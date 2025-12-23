Atletas de la Armada disfrutan de compartir navideño

El contralmirante Wilson Heredia Santos, director general de Deportes de la Armada de República Dominicana, comparte con los miembros de la institución en el almuerzo navideño. ( FUENTE EXTERNA )

Los atletas de la Armada de República Dominicana disfrutaron el pasado domingo de un compartir navideño, junto a los entrenadores, encargados de deportes y el personal administrativo, en las instalaciones del Complejo Deportivo Ortiz Celado, en el sector de Villa Duarte.

La actividad festiva fue organizada por la dirección general de Deportes de la Armada, que dirige el contralmirante Wilson Heredia Santos, quien tuvo a su cargo las palabras de bienvenida y resaltó el esfuerzo que se hace desde esa dependencia naval para impulsar el deporte y sus diferentes modalidades, y así llevarlos a los más altos niveles competitivos en los Juegos Deportivos Militares de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para el próximo año.

"Estamos trabajando para levantar el deporte militar y mejorar ampliamente nuestras participaciones en los Juegos Militares", expresó Heredia Santos.

Indicó el alto jefe militar que "este encuentro es el inicio del acercamiento con los atletas para motivarlos y sientan que hay una Comandancia General y una Dirección de Deportes que estarán pendientes de ellos e incentivándolos a dar lo mejor en sus disciplinas".

Palabras de agradecimiento

Heredia Santos agradeció efusivamente el apoyo que le está dando el vicealmirante Juan B. Crisóstomo Martínez, comandante general de la Armada, y los integrantes del Estado Mayor Naval, para que pronto se vean los frutos del plan estratégico que se trabaja en favor de los atletas marinos.

Los atletas, entrenadores, encargados de deportes, el personal administrativo e invitados especiales disfrutaron de un almuerzo preparado para la ocasión, así como rifas de electrodomésticos y bonos navideños obsequiados por amigos del deporte, relacionados y empresarios.