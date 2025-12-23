Reymundo Feliz y Winter Jones se coronan campeones en torneo de pádel

El entrenador Rafael Pérez le da instrucciones a la pareja conformada por Reymundo Feliz y Winter Jones en el partido final de la Copa Master LaFise. ( FUENTE EXTERNA )

La pareja conformada por Reymundo Feliz y Winter Jones se proclamó campeona de la Copa Master LaFise al vencer en la final a Juan Bisonó, actual jugador número uno del país, y a Ernesto Martínez con marcador 7-6, 6-4 en el Padel Warehouse.

El torneo, que contó con un alto nivel organizativo se desarrolló durante cinco días ininterrumpidos con una buena afluencia de público.

Los campeones forman parte de la Fundación Pádel Alma, institución que dirige el entrenador dominicano Rafael Pérez, quien sigue consolidando un exitoso proceso de formación deportiva en la disciplina.

Fiallo y Gandini en la B

Pérez también dirigió a los ganadores de la categoría B, Oliver Fiallo y Alejandro Gandini representantes del Club Padel House que vencieron en la final a Oscar Domínguez y Max Olivares con marcador 6-4, 6-3.

Al finalizar el evento, Pérez resaltó la participación masiva y el crecimiento del nivel de los jugadores de pádel en el país, fruto del trabajo que realiza la Real Federación Dominicana de Pádel con sus programas de certificación de monitores y torneos de categorías juveniles.