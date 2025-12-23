El periodista Yoel Adames Franco lanza ''Deporte con cara de mujer'': una obra para la mujer

El periodista Yoel Adames Franco pondrá en circulación su esperada obra "Deporte con Cara de Mujer" el próximo lunes 29 de diciembre.

Adames Franco ha publicado tres obras fundamentales para la bibliografía deportiva dominicana: Campeones de Oro y Protagonistas, los cuales documentan hitos del deporte dominicano.

Esta vez presentará "Deporte con Cara de Mujer" que supera las 400 páginas para dejar servido un plato fuerte a los lectores con la historia detallada e ilustrada de la mujer dominicana desde 1946 a 2025, abarcando los juegos del ciclo olímpico completo y los deportes profesionales.

La venta del libro será en las instalaciones del Sebelen Bowling Center.

Trayectoria

El autor de estos aportes a la literatura dominicana fue editor deportivo del desaparecido vespertino 'Última Hora', jefe de Redacción del matutino 'el expreso' y subeditor de Listín Diario.

Fuera de los periódicos, trabajó para la cadena ESPN; fue el primer comisionado de Artes Marciales Mixtas en el país y se mantiene de comentarista en diversas transmisiones en radio, redes y televisión.