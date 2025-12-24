×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Academia MC Deportes
Academia MC Deportes

Academia MC Deportes realiza premiación de su Torneo de Voleibol Navideño 2025

La premiación estuvo llena de emoción y alegría cuando las atletas recibieron sus medallas y reconocimientos con orgullo y satisfacción.

    Expandir imagen
    Academia MC Deportes realiza premiación de su Torneo de Voleibol Navideño 2025
    Las jovencitas de la Academia MC Deportes de Caballona celebraron la navidad junto a sus entrenadores y (FUENTE EXTERNA)

    La Academia MC Deportes, del sector Caballona, premió a las jugadoras más sobresalientes de su Torneo de Voleibol Navideño 2025, destacando el esfuerzo, entrega, compromiso y pasión de las atletas, en el marco de la celebración de su tradicional almuerzo de fin de año. 

    El encuentro, que se llevó a cabo en un ambiente de alegría y camaradería, reunió a los padres de las jugadoras, así como a otros familiares, amigos y miembros de la comunidad deportiva, ubicada en Santo Domingo Oeste

    Las más destacadas

    Las jugadoras más destacadas del torneo en cada categoría fueron: Kaideli Michell, Daicha Ortiz, Yulianny Tavárez y Esther Núñez en Mini Benjamín U10. Mientras que Elaine Martínez, Lurdelis Moreno, Meily Cruz y Tiffany Feliz brillaron en Minivolei U12.

    Asimismo, en la categoría infantil U14 destacaron: Génesis Moya, Wisnaily José y Nathaly Abreu. Finalmente, en juvenil las jugadoras más sobresalientes fueron: Estani Moreno, Ismairy Plata y Jessica Garabito.

    La premiación estuvo llena de emoción y alegría cuando las atletas recibieron sus medallas y reconocimientos con orgullo y satisfacción.   

    "Estamos emocionados de celebrar el éxito de nuestras jóvenes atletas y de compartir este momento especial con nuestra comunidad", expresó Malaquías Cruz, presidente de la academia. "Queremos agradecer a Dios por la bendición de seguir aportando de forma positiva y a todos los que han apoyado nuestro proyecto”, concluyó.

    RELACIONADAS
    • La Academia MC Deportes ha formado un gran número de jóvenes deportistas en la zona de Manoguayabo
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.