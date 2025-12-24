Academia MC Deportes realiza premiación de su Torneo de Voleibol Navideño 2025

Las jovencitas de la Academia MC Deportes de Caballona celebraron la navidad junto a sus entrenadores y ( FUENTE EXTERNA )

La Academia MC Deportes, del sector Caballona, premió a las jugadoras más sobresalientes de su Torneo de Voleibol Navideño 2025, destacando el esfuerzo, entrega, compromiso y pasión de las atletas, en el marco de la celebración de su tradicional almuerzo de fin de año.

El encuentro, que se llevó a cabo en un ambiente de alegría y camaradería, reunió a los padres de las jugadoras, así como a otros familiares, amigos y miembros de la comunidad deportiva, ubicada en Santo Domingo Oeste.

Las más destacadas

Las jugadoras más destacadas del torneo en cada categoría fueron: Kaideli Michell, Daicha Ortiz, Yulianny Tavárez y Esther Núñez en Mini Benjamín U10. Mientras que Elaine Martínez, Lurdelis Moreno, Meily Cruz y Tiffany Feliz brillaron en Minivolei U12.

Asimismo, en la categoría infantil U14 destacaron: Génesis Moya, Wisnaily José y Nathaly Abreu. Finalmente, en juvenil las jugadoras más sobresalientes fueron: Estani Moreno, Ismairy Plata y Jessica Garabito.

La premiación estuvo llena de emoción y alegría cuando las atletas recibieron sus medallas y reconocimientos con orgullo y satisfacción.

"Estamos emocionados de celebrar el éxito de nuestras jóvenes atletas y de compartir este momento especial con nuestra comunidad", expresó Malaquías Cruz, presidente de la academia. "Queremos agradecer a Dios por la bendición de seguir aportando de forma positiva y a todos los que han apoyado nuestro proyecto”, concluyó.

La Academia MC Deportes ha formado un gran número de jóvenes deportistas en la zona de Manoguayabo.