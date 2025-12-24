La Confederación Norceca de voleibol se fortalece con el ingreso de su nueva asociación

La Asociación Zonal de Voleibol del Norte y Centroamérica (NCVA) viene a convertirse en la cuarta entidad de las cuatro que conforman la Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe de este deporte.

La integración de Cuba completa el registro de seis federaciones nacionales incluidas. Se suma a Canadá, Cuba, México, Puerto Rico, República Dominicana y Estados Unidos.

El presidente de la Confederación Norceca, Cristóbal Marte, explicó que ahora suman 41 las federaciones pertenecientes a la Norceca y que contrario a lo que se cree, la Asociación no viene a sustituir a la Norceca, si no que es parte de la misma.

Las restantes tres asociaciones son la Asociación de Federaciones Centroamericanas de Voleibol (Afecavol), que integran siete federaciones nacionales (Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá).

También la Asociación Zonal de Voleibol del Caribe (Cazoba), que suma a 14 federaciones (Aruba, Bahamas, Barbados,Bonaire, Islas Caimán, Curazao, Guadalupe, Haití, Jamaica, Martinica, Surinam, Trinidad & Tobago, Islas Turcas y Caicos e Islas Vírgenes) y la Asociación de Voleibol del Caribe Oriental, informó Marte.

La tercera es la Asociación de Voleibol del Caribe del Este (Ecva), también con 14 federaciones y la última fue la NCVA

Recordó que cuando llegó a la Norceca en el 2001, solamente existía como asociación zonal la de Federaciones Centroamericanas de Voleibol, para consolidar aún más la región entonces procedió, bajo su dirección, "a trabajar de inmediato" y lo primero que hizo "fue endosar, reconocer y conformar la Asociación Zonal de Voleibol del Caribe", Cazova.

Luego, "inmediatamente", continuó el dirigente, y se formó la la Asociación Zonal del Caribe del Este, que también tiene 14 federaciones.

La idea es que se conformaran cuatro. "Me faltaba una", señala Marte y esa es la NCVA.

En la pasada administración de la Federación Internacional de Voleibol, dijo, "iniciamos los trámites, duramos ocho años en eso".

Dado eso, "entonces, ahora la Norceca, que es la la la Confederación Continental Norte Centroamericana y del Caribe, tiene sus cuatro asociaciones", dijo el dirigente.

La confusión surge por la conformación de la NCVA. Pero el también vicepresidente de la FIVB aprovecha para aclarar el nudo, si es que lo hay.

ese era el problema que la identificaban como la Norceca y no es así. "La Norceca está conformada por cuatro asociaciones zonales, como la República Dominicana está conformada por 32 provincias", dijo.