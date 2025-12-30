Taylor Swift repartió propinas de US$600 a empleados de los Chiefs por trabajar en Navidad

Una empleada del Estadio Arrowhead dijo que "se puso a llorar de inmediato" tras un momento especial con Taylor Swift en Navidad.

Después de que Swift, de 36 años, apoyara a su prometido Travis Kelce y a los Kansas City Chiefs el día de Navidad, la cantante de "Wood" dio generosas propinas a los empleados del estadio, y una mujer compartió su experiencia en una publicación en redes sociales.

La mujer, llamada Robyn, comentó en una publicación de Facebook en un grupo llamado Taylor Swift's Vault que estaba trabajando en Arrowhead en Navidad "haciendo mi lista de tareas de fin de temporada" y hablando con sus compañeros cuando ocurrió el momento inesperado.

Robyn vio primero a Donna Kelce pasar, y luego al ala cerrada de los Chiefs y a la superestrella de la música, escribió. Swift estaba "corriendo de un lado a otro deseándoles a todos Feliz Navidad" antes de que la cantante se acercara a Robyn para decirle "muchas gracias por trabajar en Navidad, por favor, toma esto".

Kelce y su prometida "sonreían de oreja a oreja y no paraban de decir 'Feliz Navidad, gracias por trabajar en Navidad'", dijo Robyn. "Se me quedó la mente congelada", dijo Robyn, y añadió: "Por supuesto que dije 'Feliz Navidad y muchas gracias'".

Después de que la pareja se fuera, Robyn dijo que "se detuvo a mirar lo que tenía en la mano... 600 dólares".

"Todo mi sueldo de dos semanas", dijo Robyn, y añadió que "acababa de gastar esa cantidad en Navidad para 8 niños" antes de la generosa propina de Swift. "Inmediatamente me puse a llorar", compartió. "Así que llegué a casa y no me atreví a gastarlo. Así que enmarqué uno. Todavía no he gastado nada".

Robyn dijo que quería "compartir la historia con gente que la aprecie conmigo", explicando por qué la publicó en el grupo de fans de Swift.

Para concluir su publicación, Robyn dijo: "Taylor y Travis son personas maravillosamente amables. Es muy cierto, increíble y muy amables. Feliz Navidad y feliz cumpleaños para mí".

Se podría marchar

Antes del amable gesto de Swift, Kelce conmovió a los fans durante lo que podría haber sido su último partido en casa en Arrowhead.

El veterano de la NFL dijo que sentía muchísimas emociones en ese momento durante la conferencia de prensa posterior al partido, según Associated Press. "Tienes a todo el mundo observándote. Puedes salir con los jóvenes en horario estelar. Jóvenes que tienen la oportunidad de experimentar lo que es la vida en la NFL".

Cuando le preguntaron directamente sobre su retiro, Kelce respondió a los periodistas: "Dejaré que esa sea una decisión que tomaré con mi familia, mis amigos y la organización de los Chiefs cuando llegue el momento".