Francia juzgará a "influencer" de ultraderecha por ciberacoso a boxeadora argelina Khelif

En esta imagen de archivo, la medallista de oro en boxeo femenino de 66 kg, la argelina Imane Khelif, a la izquierda, y el medallista de bronce en los 800 metros masculinos, Djamel Sedjati, llegan después de los Juegos OlÃ­mpicos de Verano de 2024, el lunes 12 de agosto de 2024, en el aeropuerto de Argel, Argelia. ( AP/ANIS BELGHOUL )

Un tribunal francés juzgará al "influencer" de extrema derecha Papacito por acosar en las redes sociales a la boxeadora argelina Imane Khelif, quien fue blanco de una polémica sobre su género durante los Juegos Olímpicos de París-2024.

La campeona olímpica denunció en agosto de 2024 una "feroz campaña" en su contra y la investigación permitió identificar a Ugo Gil-Jimenez, conocido como Papacito, quien será juzgado el 26 de febrero, anunció este viernes a AFP la fiscalía de París.

La fiscalía le reprocha comentarios difundidos en la red social TikTok, donde cuenta con más 30.000 suscriptores.

"El espacio digital no es una zona sin ley. El ciberacoso, en general, puede tener consecuencias dramáticas para las víctimas", dijo a AFP el abogado de Khelif, Nabil Boudi.

El hombre de 39 años, nacido en la ciudad francesa de Toulouse y residente en España, según la fiscalía, es un conocido de la justicia.

Su primer escándalo remonta a junio de 2021, cuando en un video publicado en su cuenta en YouTube fingió la ejecución de un elector del partido de izquierda radical La Francia Insumisa.

Y, en abril de 2024, fue condenado por insultos homófobos e incitación a la violencia contra el alcalde de un pequeño pueblo del suroeste de Francia, que necesitó protección policial. Por este caso, YouTube France cerró su canal en junio de 2023.

En el caso actual, el abogado del "influencer", Martial Groslambert, indicó que su cliente "se limitó a expresar su opinión en el marco de la polémica relativa" a la participación de Khelif en la categoría femenina.

En los Juegos Olímpicos de París, la atleta argelina fue objeto de ataques y de una campaña de desinformación que la presentaba como "un hombre peleando contra mujeres". La boxeadora se llevó el oro en categoría -66 kilos.

Su título en París-2024, al igual que el de la taiwanesa Lin Yu-ting en la categoría hasta 57 kg, desencadenó un debate sobre la presunta participación de atletas trans al que contribuyeron personalidades como Donald Trump, Elon Musk o JK Rowling.

"Nací mujer, vivo como mujer y he competido como mujer", declaró Imane Khelif tras su victoria olímpica en París.