Vicepresidenta Raquel Peña y el Inefi entregan estadio de béisbol escolar en Santo Domingo Este

Vista aérea del estadio de béisbol escolar de la Escuela Primaria Camila Henríquez Ureña inaugurado este viernes por la vicepresidenta Raquel Peña, y ejecutado a través del Instituto Nacional de Educación Física (INEFI), en Prados de La Caña, Santo Domingo Este ( FUENTE EXTERNA )

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, dejó formalmente inaugurado este viernes el estadio de béisbol escolar de la Escuela Primaria Camila Henríquez Ureña, ejecutado a través del Instituto Nacional de Educación Física (Inefi).

El estadio, ubicado en la comunidad de Prados de la Caña, en Santo Domingo Este, es parte de un plan de fortalecimiento del béisbol escolar dominicano.

La vicemandataria expresó que desde el Gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader, es vital que las escuelas sean el primer espacio del desarrollo deportivo, mediante la construcción y rehabilitación de estadios escolares en todo el país.

"Desde el Gobierno seguiremos fortaleciendo estos espacios que protegen a nuestra niñez, acompañan a nuestra juventud y refuerzan el tejido social de nuestras comunidades", dijo Peña.

En el mismo orden el director ejecutivo del Inefi, Alberto Rodríguez, destacó que esta obra forma parte de una agenda integral de inversión en infraestructura deportiva escolar, que ha tenido un impacto significativo en la provincia Santo Domingo Este.

Agregó que este moderno complejo de béisbol, concebido para el desarrollo deportivo, la formación de nuevos talentos y el fortalecimiento del deporte nacional, está conformado por cuatro terrenos de juego, entre los cuales se incluye un campo de béisbol con especificaciones profesionales y otros tres destinados a pequeñas ligas y softbol, diseñados y construidos conforme a estándares técnicos apropiados para cada categoría.

Las instalaciones cuentan con gradas cómodas y seguras, dogouts funcionales, así como baños adecuados, garantizando condiciones dignas tanto para los atletas como para los espectadores. Cada terreno dispone además de un backstop profesional, que ofrece mayor seguridad y mejor visibilidad durante la práctica y la competencia deportiva.

Pensando en la calidad y durabilidad de la infraestructura, todo el complejo está dotado de un sistema de drenaje integral, que permite el uso eficiente de los terrenos incluso en condiciones climáticas adversas.

Asimismo, cada terreno de juego dispone de grama profesional cuidadosamente instalada y arena roja en los infields, elementos esenciales para el alto rendimiento y la preservación del terreno de juego.

Como parte del compromiso del Inefi con la seguridad, se instaló una verja perimetral que protege a jugadores y visitantes, junto con cuatro puertas de acceso, facilitando el control y la circulación dentro del complejo.

"Este play no es solo una obra de infraestructura; es una inversión en el futuro, en la juventud, en la disciplina, en el trabajo en equipo y en los valores que el deporte transmite. Aquí se formarán atletas, pero también ciudadanos comprometidos con su comunidad", dijo el titular del Inefi.

Seis terrenos de juego

Rodríguez subrayó que la entrega del estadio del Liceo Camila Henríquez Ureña representa el sexto parque de béisbol escolar construido o remozado en su totalidad durante la actual gestión del Inefi, una cifra que evidencia el respaldo histórico que se ha dado al béisbol desde el ámbito escolar.