Boliche realiza fogueo con Puerto Rico con miras a los Juegos Santo Domingo 2026

Se celebraron competencias de sencillos, parejas y equipos de cinco

    Expandir imagen
    Boliche realiza fogueo con Puerto Rico con miras a los Juegos Santo Domingo 2026
    Jugadores participantes en el intercambio de boliche entre Puerto Rico y la República Dominicana en el Sebelén Bowling Center. (FUENTE EXTERNA)

    La Selección Nacional de Boliche de la República Dominicana realizó un fogueo internacional ante su similar de Puerto Rico, como parte de su plan de preparación con miras a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 que se celebrarán a finales del mes de julio.

    Las jornadas de fogueo se llevaron a cabo durante el fin de semana en el Sebelén Bowling Center, reuniendo a atletas de alto nivel de ambas delegaciones, en un ambiente de competencia y camaradería que permitió evaluar el rendimiento técnico, táctico y mental de los jugadores dominicanos.

    Este intercambio deportivo forma parte del programa de desarrollo y preparación de la Federación Dominicana de Boliche, orientado a elevar el nivel competitivo de sus atletas y llegar en óptimas condiciones al máximo evento multidisciplinario de la región, que tendrá como sede la capital dominicana en 2026.

    Francis Soto, presidente de Febodom, agradeció a la delegación puertorriqueña por su disposición y colaboración en este fogueo internacional, destacando la importancia de este tipo de encuentros para el crecimiento del boliche en la región y el fortalecimiento del alto rendimiento de cara a la justa centroamericana. 

    Medallistas en sencillos

    En individual femenino las boricuas Sarah Sanes, Lida Burgos y Juanelys Solla obtuvieron las preseas de oro, plata y bronce respectivamente, mientras que en masculino los dominicanos Willie Javier y Manuel Fernández obtuvieron oro y bronce respectivamente y la plata fue para Israel Hernández de Puerto Rico.

    En parejas

    En la modalidad de dobles, las boricuas se llevaron el oro y el bronce con las dupletas de Sarah Shanes y Viviana Camareno, y Stephanie Rivera y Yolines Sambolin, mientras que la plata fue para las dominicanas Aumi Guerra y Rosalía Guzmán.

    En masculino los dominicanos Miguel Vásquez y Manuel Fernández conquistaron el oro, la plata Wascar Cavallo y Ricardo Garrido, mientras que el bronce se lo llevo Puerto Rico con la dupleta de David Márquez e Israel Hernández.

    En todo evento

    Los campeones del todo evento fueron la boricua Sarah Shanes y el dominicano Cavallo.

